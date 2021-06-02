ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сборная Беларуси потерпела сокрушительное поражение на чемпионате мира по хоккею

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси потерпела сокрушительное поражение на чемпионате мира по хоккею

Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира. В очередной раз наша команда была разгромлена. 

На этот раз со счетом 0:6 проиграли россиянам. Первую шайбу пропустили на 36-й секунде, вторую – спустя четыре минуты. После чего главный тренер нашей команды Михаил Захаров заменил голкипера – на место Константина Шостака в ворота стал Алексей Колосов. Россиян это не остановило, и до конца первой двадцатиминутки они забросили еще трижды. Во втором периоде наши соперники сбавили темп, счет остался прежним. В заключительной трети белорусы пропустили ещё одну шайбу.

Этот чемпионат мира для сборной Беларуси сложился крайне неудачно. От вылета из элитного дивизиона спасло лишь то, что в этом году его никто не покидает. 

На турнире в Риге наша команда заняла 15-е, предпоследнее место, одержала всего одну победу, забрасывала меньше всех, а пропускала слишком много. Хуже сыграла лишь сборная Италии, у которой ни одной победы. И по традиции, несмотря на результат, в каждой сборной по итогам чемпионата мира определяются лучшие игроки. В белорусской команде лучшими признали голкипера Дэнни Тэйлора, защитника Дмитрия Знахаренко и капитана – Егора Шаранговича. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира. В очередной раз наша команда была разгромлена.  На этот раз со счетом 0:6 проиграли россиянам....
 
Новости дня
Новости разные
 
Авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам летать через Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by