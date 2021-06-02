Сборная Беларуси потерпела сокрушительное поражение на чемпионате мира по хоккею

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по хоккею завершила выступление на чемпионате мира. В очередной раз наша команда была разгромлена.

На этот раз со счетом 0:6 проиграли россиянам. Первую шайбу пропустили на 36-й секунде, вторую – спустя четыре минуты. После чего главный тренер нашей команды Михаил Захаров заменил голкипера – на место Константина Шостака в ворота стал Алексей Колосов. Россиян это не остановило, и до конца первой двадцатиминутки они забросили еще трижды. Во втором периоде наши соперники сбавили темп, счет остался прежним. В заключительной трети белорусы пропустили ещё одну шайбу.

Этот чемпионат мира для сборной Беларуси сложился крайне неудачно. От вылета из элитного дивизиона спасло лишь то, что в этом году его никто не покидает.

На турнире в Риге наша команда заняла 15-е, предпоследнее место, одержала всего одну победу, забрасывала меньше всех, а пропускала слишком много. Хуже сыграла лишь сборная Италии, у которой ни одной победы. И по традиции, несмотря на результат, в каждой сборной по итогам чемпионата мира определяются лучшие игроки. В белорусской команде лучшими признали голкипера Дэнни Тэйлора, защитника Дмитрия Знахаренко и капитана – Егора Шаранговича.

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