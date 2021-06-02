Врач назвал начальные признаки рака кожи, которые можно обнаружить самостоятельно

Источник материала: ОНТ

На начальном этапе некоторые симптомы рака кожи можно обнаружить самостоятельно, внимательно рассмотрев свое тело в зеркале, пишет РИА «Новости» со ссылкой на британского врача Росса Перри.

По его словам, маленькие красные шишки на коже, похожие на комариные укусы, на самом деле могут оказаться признаками рака кожи.

Он порекомендовал обращаться к специалистам, если вы обнаружили незаживающие раны, вызывающие дискомфорт.

Кроме того, медик предупредил и о других признаках рака кожи, которые можно выявить в домашних условиях:

- высыпания на глазном веке;

- темные пятна под ногтями;

- образование на голове и шее бледных участков кожи;

- появление растущих шрамов и болячек на теле без причины.

Фото: onkologia.ru





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