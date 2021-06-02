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Врач назвал начальные признаки рака кожи, которые можно обнаружить самостоятельно
Источник материала: ОНТ
На начальном этапе некоторые симптомы рака кожи можно обнаружить самостоятельно, внимательно рассмотрев свое тело в зеркале,
По его словам, маленькие красные шишки на коже, похожие на комариные укусы, на самом деле могут оказаться признаками рака кожи.
Он порекомендовал обращаться к специалистам, если вы обнаружили незаживающие раны, вызывающие дискомфорт.
Кроме того, медик предупредил и о других признаках рака кожи, которые можно выявить в домашних условиях:
- высыпания на глазном веке;
- темные пятна под ногтями;
- образование на голове и шее бледных участков кожи;
- появление растущих шрамов и болячек на теле без причины.
Фото: onkologia.ru
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На начальном этапе некоторые симптомы рака кожи можно обнаружить самостоятельно, внимательно рассмотрев свое тело в зеркале, пишет РИА «Новости» со ссылкой на...
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