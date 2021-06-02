Мощный торнадо на северо-востоке Китая: погиб человек, еще 16 пострадали

Источник материала: ОНТ

Смертельный торнадо на северо-востоке Китая. По меньшей мере, 1 человек погиб и 16 пострадали во время стихии.

Погода резко ухудшилась, поднялся сильный ветер и пошел крупный град. Порывы образовались в вихри. Смерч на своем пути валил деревья и придорожные щиты. Повредил более сотни зданий. Все экстренные службы брошены на ликвидацию последствий. Людям, которые остались без крыши над головой, предоставлено временное жилье.

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