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В Турции оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину протестов в парке Гези

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину протестов в парке Гези

Турецкая оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину вспыхнувших протестов в парке Гези. Демонстрация закончилась жёсткими стычками с полицией. 

Восемь лет назад, когда власти хотели застроить парк в центре Стамбула, в стране начались волнения, которые позже охватили и другие районы. 

Накануне люди, недовольные политикой правительства, снова вышли на улицы городов в память о погибших в 2013-м, но шествию завершиться не дали – полиция стала разгонять толпу. В ход пошли перцовые баллончики и слезоточивый газ. 

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Турецкая оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину вспыхнувших протестов в парке Гези. Демонстрация закончилась жёсткими стычками с полицией.  Восемь лет назад,...
 
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