В Турции оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину протестов в парке Гези

Источник материала: ОНТ

Турецкая оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину вспыхнувших протестов в парке Гези. Демонстрация закончилась жёсткими стычками с полицией.

Восемь лет назад, когда власти хотели застроить парк в центре Стамбула, в стране начались волнения, которые позже охватили и другие районы.

Накануне люди, недовольные политикой правительства, снова вышли на улицы городов в память о погибших в 2013-м, но шествию завершиться не дали – полиция стала разгонять толпу. В ход пошли перцовые баллончики и слезоточивый газ.

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