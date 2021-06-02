|
В Турции оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину протестов в парке Гези
Источник материала: ОНТ
Турецкая оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину вспыхнувших протестов в парке Гези. Демонстрация закончилась жёсткими стычками с полицией.
Восемь лет назад, когда власти хотели застроить парк в центре Стамбула, в стране начались волнения, которые позже охватили и другие районы.
Накануне люди, недовольные политикой правительства, снова вышли на улицы городов в память о погибших в 2013-м, но шествию завершиться не дали – полиция стала разгонять толпу. В ход пошли перцовые баллончики и слезоточивый газ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкая оппозиция вышла на улицы Анкары в годовщину вспыхнувших протестов в парке Гези. Демонстрация закончилась жёсткими стычками с полицией. Восемь лет назад,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)