«Славянский базар в Витебске-2021»: осталось чуть больше месяца

Источник материала: ОНТ

Обратный отсчёт до главного культурного праздника лета. Меньше полутора месяцев остаётся до юбилейного 30-го «Славянского базара в Витебске», о своём участии в фестивале уже заявили мастера искусств из более чем 30 стран.

Кроме главной площадки – летнего амфитеатра - десятки событий развернутся на улицах города и площадях. В этом году даже соорудят сцену на воде. На фестиваль едет танцевальный ансамбль с Камчатки, заработает кинотеатр под открытым небом, состоятся джазовые вечера. Улучшилась и транспортная логистика – возобновилось движение поездов «Москва – Полоцк». Они и доставят в Витебск львиную долю артистов и гостей.

Для участия в песенных конкурсах фестиваля отобрали более трёх десятков участников, среди них и те, кто не смог из-за пандемии исполнить свою мечту в прошлом году. В этом - они получили новое приглашение. На афише имена мастеров искусств Украины, Молдовы, России, Сербии, Литвы, Казахстана и, конечно, Беларуси. Напомним, 30-й юбилейный «Славянский базар» пройдёт с 14 по 19 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram