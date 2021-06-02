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«Славянский базар в Витебске-2021»: осталось чуть больше месяца

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Славянский базар в Витебске-2021»: осталось чуть больше месяца

Обратный отсчёт до главного культурного праздника лета. Меньше полутора месяцев остаётся до юбилейного 30-го «Славянского базара в Витебске», о своём участии в фестивале уже заявили мастера искусств из более чем 30 стран. 

Кроме главной площадки – летнего амфитеатра - десятки событий развернутся на улицах города и площадях. В этом году даже соорудят сцену на воде. На фестиваль едет танцевальный ансамбль с Камчатки, заработает кинотеатр под открытым небом, состоятся джазовые вечера. Улучшилась и транспортная логистика – возобновилось движение поездов «Москва – Полоцк». Они и доставят в Витебск львиную долю артистов и гостей.

Для участия в песенных конкурсах фестиваля отобрали более трёх десятков участников, среди них и те, кто не смог из-за пандемии исполнить свою мечту в прошлом году. В этом - они получили новое приглашение. На афише имена мастеров искусств Украины, Молдовы, России, Сербии, Литвы, Казахстана и, конечно, Беларуси. Напомним, 30-й юбилейный «Славянский базар» пройдёт с 14 по 19 июля. 

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Теги: Витебск
 
 
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Обратный отсчёт до главного культурного праздника лета. Меньше полутора месяцев остаётся до юбилейного 30-го «Славянского базара в Витебске», о своём участии в...
 
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