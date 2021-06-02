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Женщина потребовала у помощника прокурора освободить жилое помещение в Минске: теперь ее будут судить за нарушение равноправия граждан

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина потребовала у помощника прокурора освободить жилое помещение в Минске: теперь ее будут судить за нарушение равноправия граждан

Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению минчанки 1987 года рождения в нарушении равноправия граждан, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По материалам дела, в принадлежащей минчанке на праве собственности квартире проживала и была зарегистрирована на основании заключенного 21 июля 2020 года сроком на 2 года договора найма жилого помещения частного жилищного фонда помощник прокурора одного из столичных районов. Обязательства, предусмотренные договором, прокурор исполняла в полном объеме, своевременно.

В какой-то момент минчанка поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и других интернет-ресурсов, где призывали к ущемлению прав прокурорских работников, которые ведут уголовное преследование и поддерживают от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в акциях протеста. Отмечается, что она знала – у потерпевшей другого жилья в Минске нет. Но тем не менее, желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы прокурора исключительно в связи с занимаемой ею должностью, женщина потребовала в одностороннем порядке освободить жилое помещение, занимаемое на законных основаниях. 

В прокуратуре Заводского района г.Минска изучили материалы дела и пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, а также согласились с квалификацией содеянного по ст.190 УК Беларуси. В производстве Заводского (г.Минска) районного отдела Следственного комитета находилось уголовное дело. 

Прокурор оставил без изменения примененную ранее к минчанке меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению минчанки 1987 года рождения в нарушении равноправия граждан, сообщается на сайте...
 
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