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Диетолог рассказала, какая ягода самая полезная
Источник материала: ОНТ
Ягоды должны присутствовать в рационе человека, поскольку они богаты флавоноидами, содержат клетчатку и витамин С,
Ягоды – источник антиоксидантов, которые оказывают антивозрастной эффект и увеличивают продолжительность жизни. Как пояснила специалист, антиоксиданты могут защищать клетки от свободных радикалов, которые провоцируют развитие хронических болезней, включая рак и проблемы с сердцем.
По словам диетолога, одна из самых полезных ягод – черника. Она обладает высокой антиоксидантной способностью. Также в этой ягоде есть полифенолы, снижающие эффект старения клеток.
Еще одно преимущество ягод – их можно добавлять в разные блюда, от десертов до коктейлей и салатов.
ФОТО: pixabay
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Ягоды должны присутствовать в рационе человека, поскольку они богаты флавоноидами, содержат клетчатку и витамин С, рассказала порталу Eat this not that диетолог из США,...
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