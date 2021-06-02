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Диетолог рассказала, какая ягода самая полезная

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог рассказала, какая ягода самая полезная

Ягоды должны присутствовать в рационе человека, поскольку они богаты флавоноидами, содержат клетчатку и витамин С, рассказала порталу Eat this not that диетолог из США, автор книги «Спортивное питание» Эми Гудсон. 

Ягоды – источник антиоксидантов, которые оказывают антивозрастной эффект и увеличивают продолжительность жизни. Как пояснила специалист, антиоксиданты могут защищать клетки от свободных радикалов, которые провоцируют развитие хронических болезней, включая рак и проблемы с сердцем.

По словам диетолога, одна из самых полезных ягод – черника. Она обладает высокой антиоксидантной способностью. Также в этой ягоде есть полифенолы, снижающие эффект старения клеток.

Еще одно преимущество ягод – их можно добавлять в разные блюда, от десертов до коктейлей и салатов. 

ФОТО: pixabay

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Ягоды должны присутствовать в рационе человека, поскольку они богаты флавоноидами, содержат клетчатку и витамин С, рассказала порталу Eat this not that диетолог из США,...
 
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