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Самолет «Белавиа» Хургада-Минск совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за неполадки

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самолет «Белавиа» Хургада-Минск совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за неполадкиМинск совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за неполадки" class="one-news__figure-img">

Нештатная ситуация этой ночью произошла с бортом «Белавиа», который летел из Хургады в Минск. Боинг-737 был вынужден сесть в Краснодаре.

Известно, что экипаж после вхождения в воздушное пространство России сообщил диспетчеру о предполагаемой утечке топлива. Специалист по инструкции предложил самолету следовать на запасной аэродром в Краснодаре. Посадка прошла успешно. 180 пассажиров разместили в аэровокзале, людям предложили  питание. Рано утром за туристами прибыл резервный борт. В Минск, как ожидается, они прибудут после полудня.

Напомним, из-за ограничений, введённых по надуманным поводам, белорусские самолёты вынуждены сейчас облетать Украину, поэтому путь в Египет стал дольше на час, а самолёты следуют над территорией России.

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Теги: Минск
 
 
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Нештатная ситуация этой ночью произошла с бортом «Белавиа», который летел из Хургады в Минск. Боинг-737 был вынужден сесть в Краснодаре. Известно, что экипаж после...
 
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