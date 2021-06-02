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«Голод на три дня». Врач рассказал, что делать при приступах острого панкреатита
Источник материала: ОНТ
Доцент, кандидат медицинских наук Николай Капралов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал, что делать при приступах острого панкреатита, а также как распознать хроническую стадию болезни.
В весенне-осенний период наблюдается обострение хронических заболеваний. Опоясывающие боли в верхней части живота, вздутие живота, тошнота могут свидетельствовать о хроническом панкреатите. Выделяют в основном острый и хронический панкреатит.
Врач также отметил, что панкреатит может перейти в стадию хронического, если человек болеет несколько месяцев. При хроническом панкреатите присоединяются еще симптомы, связанные с расстройством функции кишечника.
Причины панкреатита – алкоголь, стрессы, неправильное питание. В начале заболевания единственный признак – боль в верхней части живота. Диагностикой панкреатита является общий и биохимический анализ крови, эндоскопическое исследование.
Доцент пояснил, что при хроническом панкреатите требования к диете будут немного другими. Требуется исключить жирную пищу, продукты с агрессивными ингредиентами, приготовленные методом копчения. Также не рекомендуется чрезвычайно соленая и перченая пища.
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Доцент, кандидат медицинских наук Николай Капралов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал, что делать при приступах острого панкреатита, а также как распознать...
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