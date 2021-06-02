«Голод на три дня». Врач рассказал, что делать при приступах острого панкреатита

Источник материала: ОНТ

Доцент, кандидат медицинских наук Николай Капралов в программе «Наше утро» на ОНТ рассказал, что делать при приступах острого панкреатита, а также как распознать хроническую стадию болезни.

В весенне-осенний период наблюдается обострение хронических заболеваний. Опоясывающие боли в верхней части живота, вздутие живота, тошнота могут свидетельствовать о хроническом панкреатите. Выделяют в основном острый и хронический панкреатит.

Николай Капралов, доцент, кандидат медицинских наук: «Если панкреатит развился остро, острые формы панкреатита проявляются внезапной болью в брюшной полости. Боль может отдавать в левое плечо, под левую лопатку. Помимо выраженной очень интенсивной боли, чрезвычайно выражено жжение. Иногда медперсоналу приходится использовать наркотические препараты для купирования болевых приступов. Симптом панкреатита – это неукротимая рвота, не приносящая облегчения. Эти два симптома характерны для острого панкреатита».

Врач также отметил, что панкреатит может перейти в стадию хронического, если человек болеет несколько месяцев. При хроническом панкреатите присоединяются еще симптомы, связанные с расстройством функции кишечника.

Причины панкреатита – алкоголь, стрессы, неправильное питание. В начале заболевания единственный признак – боль в верхней части живота. Диагностикой панкреатита является общий и биохимический анализ крови, эндоскопическое исследование.

Николай Капралов, доцент, кандидат медицинских наук: «При острой атаке панкреатита – голод на три дня. Что это дает? При голоде прекращается выработка протеолитических ферментов и их активность. Повреждение органа поджелудочной железы на эти дни приостанавливается. Это приносит облегчение».

Доцент пояснил, что при хроническом панкреатите требования к диете будут немного другими. Требуется исключить жирную пищу, продукты с агрессивными ингредиентами, приготовленные методом копчения. Также не рекомендуется чрезвычайно соленая и перченая пища.

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