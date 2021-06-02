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Члены Президиума Совета Республики проведут единый день приема граждан в Минском районе

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Члены Президиума Совета Республики проведут единый день приема граждан в Минском районе

Услышать, что беспокоит людей и помочь в решении проблем. Члены Президиума Совета Республики проведут в четверг, 3 июня, единый день приема граждан в Минском районе. Открыта предварительная запись.

Жители населенных пунктов, которые относятся к Боровлянскому сельсовету, смогут обратиться к председателю Совета Республики Наталье Качановой. Она проведёт прием в агрогородке Лесном. Также парламентарии ответят на вопросы граждан в Мачулищах, Сеннице и Заславле.




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Услышать, что беспокоит людей и помочь в решении проблем. Члены Президиума Совета Республики проведут в четверг, 3 июня, единый день приема граждан в Минском районе....
 
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