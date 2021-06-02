Беларусь и Россия работают над расширением авиа- и железнодорожного сообщения

Источник материала: ОНТ

Количество авиарейсов Минск-Москва увеличится в два раза.

Перелёты между столицами Беларуси и России можно будет совершать 10 раз в неделю уже с 10 июня. Воздушный маршрут проложен еще в 8 российских городов – еженедельные рейсы в Жуковский (Московская область), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самару, Уфу.

Также Беларусь и Россия в ближайшее время проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Запускаются и поезда в Москву из Гомеля, Гродно и Полоцка. А в популярном составе «Ласточка», который связывает столицы двух стран, будет больше вагонов.

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