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В Литве снова растут цены на газ и электроэнергию

02.06.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве снова растут цены на газ и электроэнергию

Официальная Литва объявила очередной рост цен на газ и электроэнергию для населения.

Новый скачок обещают уже с июля. Так, газ для домашних хозяйств подорожает на 26-50%. Разбежка зависит от потребления. Например, для домашних хозяйств, которые используют газ для отопления, цена вырастет значительно больше, чем для тех, кто использует газ только для приготовления пищи.

Стоимость электроэнергии для населения в июле в среднем вырастет на 8,5%. 

Своей электроэнергии Литва производит только 35% от необходимого объема. На помощь могла бы прийти белорусская электроэнергия. Но политики против запуска АЭС в Островце. В итоге – страдают простые граждане.

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Официальная Литва объявила очередной рост цен на газ и электроэнергию для населения. Новый скачок обещают уже с июля. Так, газ для домашних хозяйств подорожает на...
 
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