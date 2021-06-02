Как выглядеть стройнее: 3 эффективных приема в одежде

Источник материала: ОНТ

Поговорим про то, как выглядеть стройнее.

1. Акцентные вертикальные линии всегда стройнят. И это необязательно рисунок в полоску. А, например, длинный шарф или броская и эффектная застежка на пальто.



2. Не стоит также пытаться скрыть фигуру в однотонном балахоне. За счет большого массива ткани одного цвета силуэт будет казаться грузным и тяжелым.





3. Если вам кажется, что нижняя часть тела слишком массивна, есть отличный способ отвлечь от нее внимание. Подчеркнутые плечи – горизонтальный вырез, драпировка или акцентированный верх – эти хитрости сбалансируют силуэт и перенесут внимание на лицо, а не к бедрам. Лучше всего такой прием работает на платьях с подчеркнутой талией и юбкой-клеш.





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