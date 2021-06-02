Источник материала: АФН

Трех из пяти арестованных активистов Союза поляков Беларуси насильно вывезли в Польшу. Об этом сообщила директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская у себя в Twitter.

По ее информации, это Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева. Несмотря на то что они граждане Беларуси, вернуться в страну они теперь не могут. На границе им дали подписать соответствующие бумаги.