|
Трех из пяти арестованных активистов Союза поляков Беларуси насильно вывезли в Польшу
Источник материала: АФН
Трех из пяти арестованных активистов Союза поляков Беларуси насильно вывезли в Польшу. Об этом
По ее информации, это Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева. Несмотря на то что они граждане Беларуси, вернуться в страну они теперь не могут. На границе им дали подписать соответствующие бумаги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трех из пяти арестованных активистов Союза поляков Беларуси насильно вывезли в Польшу. Об этом сообщила директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская у себя в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)