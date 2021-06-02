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Андрей Дмитриев: «Пережить весь этот ужас и снова дарить девушкам цветы в стране, где это доблесть, а не преступление»

02.06.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты – о ситуации в Беларуси.



Фото: АР, ТАСС

– В нормальной ситуации новость про Степана стала бы главной для всех каналов, – пишет Андрей Дмитриев. – Было бы множество официальных комментариев. Генеральная прокуратура начала бы проверку фактов давления и запугивания подсудимого. Те, кто был с ним в контакте, были бы отстранены, как минимум, до конца разбирательства.

Но мы с вами в другой ситуации. Мы можем быть солидарными и верить, что придет день, когда это прекратится, и мы сделаем все, чтобы больше такого в Беларуси не повторилось никогда.

Сил Степану, здоровья. Пережить весь этот ужас и снова дарить девушкам цветы в стране, где это доблесть, а не преступление.
 
Теги: Новости
 
 
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