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Домой к Денису Дудинскому пришли силовики

02.06.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Домой к Денису Дудинскому пришли силовики, сообщает Онлайнер.



По словам жильцов дома, в подъезд вошли двое мужчин в гражданской одежде. Позже стали искать понятых, сообщили: из финансовой милиции, пришли для проведения каких-то действий к Дудинскому.

Телефоны самого Дениса и его жены не отвечают.
 
 
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Домой к Денису Дудинскому пришли силовики, сообщает Онлайнер.
 
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