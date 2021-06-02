Домой к Денису Дудинскому пришли силовики









По словам жильцов дома, в подъезд вошли двое мужчин в гражданской одежде. Позже стали искать понятых, сообщили: из финансовой милиции, пришли для проведения каких-то действий к Дудинскому.





Телефоны самого Дениса и его жены не отвечают.