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Домой к Денису Дудинскому пришли силовики
Источник материала: Партизан
Домой к Денису Дудинскому пришли силовики,
По словам жильцов дома, в подъезд вошли двое мужчин в гражданской одежде. Позже стали искать понятых, сообщили: из финансовой милиции, пришли для проведения каких-то действий к Дудинскому.
Телефоны самого Дениса и его жены не отвечают.
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Домой к Денису Дудинскому пришли силовики, сообщает Онлайнер.
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