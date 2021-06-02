Как оплатить сбор за выезд за границу – видеоинструкция

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый день действия сбора через границу на территории Гродненской области, который начали собирать с 1 июня, показал: знают, как это сделать, далеко не все. В одном из пунктов водителей часто разворачивали у шлагбаума пограничников, им приходилось ездить с одной стоянки на другую, чтобы найти банк и получить нужную квитанцию.

Не все знали, что оплатить сбор можно с мобильного телефона через ЕРИП и показать электронный чек оплаты на границе. Как это сделать? Ловите инструкцию.

Порядок оплаты сбора за пересечение границы на территории Гродненской области через ЕРИП такой:

В системе расчеты ЕРИП выбрать пункт "Административные процедуры, пошлины, сборы". Затем – пункт "Сбор за пересечение границы", после этого – "Гродненский облисполком", затем – вкладка "Сбор за пересечение границы-4".

Ввести регистрационный номер машины, ФИО и номер паспорта водителя, сумму оплаты – 29 рублей.

Реквизиты для оплаты сбора: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области (УНП 500563252) р/с BY47 AKBB 3600 5010 0001 9000 0000 г. Минск ОАО "АСБ "Беларусбанк"; БИК банка AKBBBY2X Код платежа в бюджет 03110 "Сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь".

Важно помнить, что, если вы пересекаете границу через пункт пропуска в Гродненской области, сбор нужно платить именно в гродненский бюджет. Если перепутать и случайно перечислить деньги в гомельский, где с 1 июня также взимают "налог на границу", то с такой квитанцей за границу в тех же "Брузгах", "Привалке" или "Каменном логе" не пустят.

Кто платит сбор, а кто - нет

Решение о введение сбора за пересечение границы через пункты пропуска на территории Гродненской области принял Гродненский областной Совет депутатов, оно действует до 1 января 2023 года. С 1 июня при выезде в Литву или Европу через пункты пропуска "Берестовица", Брузги", "Привалка", "Бенякони", "Каменный лог", "Лоша", "Котловка", водителям машин весом до 5 тонн нужно заплатить сбор в размере одной базовой величины – 29 рублей.

Местный налог касается всех авто, принадлежащих организациям, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Уплачивается на машину, не зависимо от количества пассажиров в ней.

От уплаты сбора на границу освобождаются:

автомобили, на которых перемещаются лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших;

участники и инвалиды ВОВ;

инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

У всех вышеперечисленных категорий должны быть подтверждающие документы.