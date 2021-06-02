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Как оплатить сбор за выезд за границу – видеоинструкция
02.06.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первый день действия сбора через границу на территории Гродненской области, который начали собирать с 1 июня, показал: знают, как это сделать, далеко не все. В одном из пунктов водителей часто разворачивали у шлагбаума пограничников, им приходилось ездить с одной стоянки на другую, чтобы найти банк и получить нужную квитанцию.
Не все знали, что оплатить сбор можно с мобильного телефона через ЕРИП и показать электронный чек оплаты на границе. Как это сделать? Ловите инструкцию.
Порядок оплаты сбора за пересечение границы на территории Гродненской области через ЕРИП такой:
В системе расчеты ЕРИП выбрать пункт "Административные процедуры, пошлины, сборы". Затем – пункт "Сбор за пересечение границы", после этого – "Гродненский облисполком", затем – вкладка "Сбор за пересечение границы-4".
Ввести регистрационный номер машины, ФИО и номер паспорта водителя, сумму оплаты – 29 рублей.
Реквизиты для оплаты сбора: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области (УНП 500563252) р/с BY47 AKBB 3600 5010 0001 9000 0000 г. Минск ОАО "АСБ "Беларусбанк"; БИК банка AKBBBY2X Код платежа в бюджет 03110 "Сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь".
Важно помнить, что, если вы пересекаете границу через пункт пропуска в Гродненской области, сбор нужно платить именно в гродненский бюджет. Если перепутать и случайно перечислить деньги в гомельский, где с 1 июня также взимают "налог на границу", то с такой квитанцей за границу в тех же "Брузгах", "Привалке" или "Каменном логе" не пустят.
Кто платит сбор, а кто - нет
Решение о введение сбора за пересечение границы через пункты пропуска на территории Гродненской области принял Гродненский областной Совет депутатов, оно действует до 1 января 2023 года. С 1 июня при выезде в Литву или Европу через пункты пропуска "Берестовица", Брузги", "Привалка", "Бенякони", "Каменный лог", "Лоша", "Котловка", водителям машин весом до 5 тонн нужно заплатить сбор в размере одной базовой величины – 29 рублей.
Местный налог касается всех авто, принадлежащих организациям, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Уплачивается на машину, не зависимо от количества пассажиров в ней.
От уплаты сбора на границу освобождаются:
У всех вышеперечисленных категорий должны быть подтверждающие документы.
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С 1 июня проезд через границу на территории Гродненской области стал платным – в бюджет области нужно уплатить 29 рублей. Как это сделать самостоятельно через ЕРИП,...
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