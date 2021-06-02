ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как оплатить сбор за выезд за границу – видеоинструкция

02.06.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый день действия сбора через границу на территории Гродненской области, который начали собирать с 1 июня, показал: знают, как это сделать, далеко не все. В одном из пунктов водителей часто разворачивали у шлагбаума пограничников, им приходилось ездить с одной стоянки на другую, чтобы найти банк и получить нужную квитанцию.

Не все знали, что оплатить сбор можно с мобильного телефона через ЕРИП и показать электронный чек оплаты на границе. Как это сделать? Ловите инструкцию.

Порядок оплаты сбора за пересечение границы на территории Гродненской области через ЕРИП такой:

В системе расчеты ЕРИП выбрать пункт "Административные процедуры, пошлины, сборы". Затем – пункт "Сбор за пересечение границы", после этого – "Гродненский облисполком", затем – вкладка "Сбор за пересечение границы-4".

Ввести регистрационный номер машины, ФИО и номер паспорта водителя, сумму оплаты – 29 рублей.

Реквизиты для оплаты сбора: Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области (УНП 500563252) р/с BY47 AKBB 3600 5010 0001 9000 0000 г. Минск ОАО "АСБ "Беларусбанк"; БИК банка AKBBBY2X Код платежа в бюджет 03110 "Сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь".

Важно помнить, что, если вы пересекаете границу через пункт пропуска в Гродненской области, сбор нужно платить именно в гродненский бюджет. Если перепутать и случайно перечислить деньги в гомельский, где с 1 июня также взимают "налог на границу", то с такой квитанцей за границу в тех же "Брузгах", "Привалке" или "Каменном логе" не пустят.

Кто платит сбор, а кто - нет

Решение о введение сбора за пересечение границы через пункты пропуска на территории Гродненской области принял Гродненский областной Совет депутатов, оно действует до 1 января 2023 года. С 1 июня при выезде в Литву или Европу через пункты пропуска "Берестовица", Брузги", "Привалка", "Бенякони", "Каменный лог", "Лоша", "Котловка", водителям машин весом до 5 тонн нужно заплатить сбор в размере одной базовой величины – 29 рублей.

Местный налог касается всех авто, принадлежащих организациям, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Уплачивается на машину, не зависимо от количества пассажиров в ней.

От уплаты сбора на границу освобождаются:

  • автомобили, на которых перемещаются лица, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, сопровождающие умерших;
  • участники и инвалиды ВОВ;
  • инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица;
  • участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

У всех вышеперечисленных категорий должны быть подтверждающие документы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июня проезд через границу на территории Гродненской области стал платным – в бюджет области нужно уплатить 29 рублей. Как это сделать самостоятельно через ЕРИП,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аэропорт Симферополя готов принимать самолеты «Белавиа»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by