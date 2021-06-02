Родственники Латыпова: Степан уже не в больнице

Источник материала: Салiдарнасць

Родные политзаключенного, который накануне на суде совершил попытку суицида, полагают, что Степан Латыпов находится в СИЗО № 1 на Володарского.





Там для него сегодня приняли передачу, рассказали родственники политзаключенного TUT.ВY .

1 июня защитника мурала с изображением «диджеев перемен» Степана Латыпова привезли избитым в суд.

На процессе Степан заявил, что ему угрожали: если не признает свою вину, будут преследовать родственников. После этого он воткнул себе ручку в горло. «Скорая» увезла его из зала суда без сознания .

Вечером Минздрав сообщил, что Степан пришел в себя после наркоза. Его госпитализировали в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Представитель больницы отмечал в эфире гостелеканала, что Латыпов после операции находился на ИВЛ.