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Родственники Латыпова: Степан уже не в больнице

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Родные политзаключенного, который накануне на суде совершил попытку суицида, полагают, что Степан Латыпов находится в СИЗО № 1 на Володарского.

Родственники Латыпова: Степан уже не в больнице

Там для него сегодня приняли передачу, рассказали родственники политзаключенного TUT.ВY.

1 июня защитника мурала с изображением «диджеев перемен» Степана Латыпова привезли избитым в суд.

На процессе Степан заявил, что ему угрожали: если не признает свою вину, будут преследовать родственников. После этого он воткнул себе ручку в горло. «Скорая» увезла его из зала суда без сознания.

Вечером Минздрав сообщил, что Степан пришел в себя после наркоза. Его госпитализировали в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Представитель больницы отмечал в эфире гостелеканала, что Латыпов после операции находился на ИВЛ.

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Похоже, он находится в СИЗО № 1 на Володарского.
 
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