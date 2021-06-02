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Троих поляков, признанных политзаключенными в Беларуси, вывезли в Польшу. Почобут – отказался

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О судьбе троих женщин сообщила директор телеканала Белсат Агнешка Ромашевская в своем Твиттере.

Троих поляков, признанных политзаключенными в Беларуси, вывезли в Польшу. Почобут – отказался

Ирена Бернацкая, Анна Панишева и Мария Тишковская

Как сообщает Белсат, предположительно это Ирена Бернацкая, Марина Тишковская и Анна Панишева. Вернуться в Беларусь они теперь не могут. На границе им дали подписать соответствующие бумаги.

Как сообщил журналист Радыё Свабода Дмитрий Гурневич, нашему коллеге и активисту Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту также предлагали покинуть страну. Он решительно отказался.

Анна Панишева — директор ООО «Польская школа» в Бресте. Ирена Бернацкая — руководитель Лидского отделения «Союза поляков». Мария Тишковская — директор общественной школы при Союзе поляков в Волковыске.

Все они были задержаны в марте в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма. После задержания их содержали под стражей.

 
Теги: Брест
 
 
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Об этом сообщила директор телеканала Белсат Агнешка Ромашевская.
 
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