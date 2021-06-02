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Троих поляков, признанных политзаключенными в Беларуси, вывезли в Польшу. Почобут – отказался
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О судьбе троих женщин сообщила директор телеканала Белсат Агнешка Ромашевская в своем Твиттере.
Ирена Бернацкая, Анна Панишева и Мария Тишковская
Как сообщает
Как
Анна Панишева — директор ООО «Польская школа» в Бресте. Ирена Бернацкая — руководитель Лидского отделения «Союза поляков». Мария Тишковская — директор общественной школы при Союзе поляков в Волковыске.
Все они были задержаны в марте в рамках уголовного дела о реабилитации нацизма. После задержания их содержали под стражей.
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Об этом сообщила директор телеканала Белсат Агнешка Ромашевская.
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