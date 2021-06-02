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Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом заявил старший прокурор ведомства Эдуард Скуратов.
Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, сообщает
Соответствующий запрос Минск направил в компетентные органы Литвы. Генпрокуратура проверяет причастность Адамкуса к деятельности батальонов, проводивших карательные операции на территории Беларуси в 1944 году.
Напомним, неделей ранее
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Об этом заявил старший прокурор ведомства Эдуард Скуратов.
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