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Об этом заявил старший прокурор ведомства Эдуард Скуратов.





Генпрокуратура Беларуси хочет допросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны, сообщает Спутник .

Соответствующий запрос Минск направил в компетентные органы Литвы. Генпрокуратура проверяет причастность Адамкуса к деятельности батальонов, проводивших карательные операции на территории Беларуси в 1944 году.

Напомним, неделей ранее генпрокурор Беларуси возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги и главы МИД Латвии за возбуждение национальной вражды после инцидента с белорусским флагом в латвийской столице. Дело уже направлено в СК.