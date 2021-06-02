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Аэропорт Симферополя готов принимать самолеты «Белавиа»

02.06.2021 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инфраструктура аэропорта Симферополь имеет возможность принимать международные рейсы. Лайнеры «Белавиа» — не являются исключением.

Аэропорт Симферополя готов принимать самолеты «Белавиа»

Комментируя вероятность полетов белорусского  национального авиаперевозчика в Крым, в аэропорту заявили, что для пассажиров, вылетающих в страны Таможенного союза или прибывающих из них, в терминале оборудованы 12 специальных кабин пограничного контроля, а также отдельные выходы на посадку.

В воздушной гавани заверили, что крымчане обеспечат максимально комфортные условия для авиакомпаний, желающих организовать полеты как в ближнее, так и дальнее зарубежье, пишет «РГ».

 

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Инфраструктура аэропорта Симферополь имеет возможность принимать международные рейсы. Лайнеры «Белавиа» — не являются исключением.
 
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