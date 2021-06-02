|
Уже завтра откроют? Сроки строительства временного моста между Березино и Борисовом завершаются. Как обстоят дела на объекте?
Источник материала: Onliner
19 мая на 21-м километре автодороги Р67 Борисов — Березино — Бобруйск обрушился мост, в результате чего пострадал грузовой автомобиль Ginaf и легковушка Rover. Местные власти пообещали возвести временный мост за 2 недели — а значит, уже буквально завтра объект должен быть готов. Так ли это на самом деле?
Как
Строители также полны оптимизма. «3 июня уже будем ездить. Все как и планировали, — говорит прораб филиала МСУ №6 ОАО „Мостострой“ Виталий Павлюченко. — Сегодня монтируем плиты. Дальше будем делать сопряжение с подходами — это конструктивное выполнение узла примыкания мостового сооружения к насыпи подхода за устоем. Главнейшим условием здесь является обеспечение плавности въезда автомобилей с подходов на мост на весь период эксплуатации этой переправы. Уже затем дорожники закатают все асфальтогранулятом и смонтируют ограждение».
В настоящее время, как мы уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже завтра откроют? Сроки строительства временного моста между Березино и Борисовом завершаются. Как обстоят дела на объекте?
19 мая на 21-м километре автодороги Р67 Борисов — Березино — Бобруйск обрушился мост, в результате чего пострадал грузовой автомобиль Ginaf и легковушка Rover. Местные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)