Уже завтра откроют? Сроки строительства временного моста между Березино и Борисовом завершаются. Как обстоят дела на объекте?

Источник материала: Onliner

19 мая на 21-м километре автодороги Р67 Борисов — Березино — Бобруйск обрушился мост, в результате чего пострадал грузовой автомобиль Ginaf и легковушка Rover. Местные власти пообещали возвести временный мост за 2 недели — а значит, уже буквально завтра объект должен быть готов. Так ли это на самом деле?





Как сообщает портал mlyn.by, по состоянию на 31 мая строительство объекта уже близко к завершению: «Временную переправу строят в будни и в выходные. На объекте работает с десяток строителей. И если в наш предыдущий приезд здесь только укладывали подъездные пути, то сегодня мост на финальной стадии».





Строители также полны оптимизма. «3 июня уже будем ездить. Все как и планировали, — говорит прораб филиала МСУ №6 ОАО „Мостострой“ Виталий Павлюченко. — Сегодня монтируем плиты. Дальше будем делать сопряжение с подходами — это конструктивное выполнение узла примыкания мостового сооружения к насыпи подхода за устоем. Главнейшим условием здесь является обеспечение плавности въезда автомобилей с подходов на мост на весь период эксплуатации этой переправы. Уже затем дорожники закатают все асфальтогранулятом и смонтируют ограждение».





В настоящее время, как мы уже сообщали ранее, объезд аварийного участка организован по двум маршрутам. Для автотранспортных средств общей массой до 20 тонн предлагается маршрут по дорогам Н-23642 и Р-8108, через деревни Попелюм, Забашевичи и Перстень. А большегрузы вынуждены объезжать по трассам М1 и М4.