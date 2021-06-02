У игрока брестского «Строителя» во время матча остановилось сердце, но он выжил

Источник материала: Onliner

В Бресте 1 июня во время матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве между «Строителем» и ХК «Минск» у 29-летнего игрока остановилось сердце. Спортсмена госпитализировали, пишет БЕЛТА со ссылкой на директора брестского клуба Василия Лещинского.

На поле стало плохо игроку «Строителя» Евгению Михейчику, он потерял сознание.

— Бригада скорой медицинской помощи констатировала остановку сердца. Реанимацию провели на поле, затем спортсмена отвезли в больницу скорой помощи. Сейчас Евгений находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное: разговаривает, самостоятельно дышит, осознает, кто он и что с ним произошло. Назначено углубленное обследование, по его результатам будет понятна причина произошедшего, — рассказал Василий Лещинский.

Директор брестской команды добавил, что Евгений Михейчик в мае прошел осмотр в областном диспансере спортивной медицины, патологий не было выявлено. Игрок «Строителя» также выступает в национальной сборной Беларуси по хоккею на траве.

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