ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанина арестовали на 15 суток за белый браслет на руке

02.06.2021 13:27 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Минчанина арестовали на 15 суток за белый браслет на руке
Иллюстративное фото
31-летний Александр Клубович был задержан днем 29 мая.

На улице Герцена в Минске к нему подошли двое неизвестных в штатском и сказали, что «Александр подходит под описание». Его отвезли в милицию, так как у него не было с собой документов. На руке у Клубовича был белый браслет, который, по мнению парня, и стал причиной задержания. Но в Центральном РУВД на Александра Клубовича составили протокол по ст. 24.23 КоАП за пикетирование и лозунг «Жыве Беларусь», сообщают правозащитники.

Дело Александра рассмотрел судья Центрального района Дмитрий Карсюк. По словам свидетеля-милиционера, правонарушение произошло «очень быстро»: «Клубович шел, остановился, выкрикнул несколько раз «Жыве Беларусь» и пошел дальше».

Александр пояснил суду, что в этот момент шел в бар к своей команде, с которой в тот день должен был играть. Суду были предоставлены подтверждающие это документы.

Адвокат ходатайствовал потребовать видеозаписи с видеорегистратора свидетеля «Александровича» и с камеры наружного наблюдения бара. Судья Карсюк заявил, что доказательств достаточно для принятия решения по делу. Приговор — 15 суток ареста.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дело Александра рассмотрел судья Центрального района Дмитрий Карсюк.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сьцяпана Латыпава перавезьлі са шпіталя ў СІЗА-1 на Валадарскага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by