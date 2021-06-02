Минск просит Литву допросить экс-президента Адамкуса по делу о геноциде в годы ВОВ

"Он свидетель, поскольку есть информация, что он был порученцем у "Минского мясника" (прозвище Антанаса Импулявичюса, руководителя батальона, который в годы ВОВ проводил карательные операции на территории Беларуси - ИФ). Просим допросить его по месту нахождения", - сообщил журналистам заместитель руководителя следственном группы - старший прокурор управления Генпрокуратуры Эдуард Скурат в среду.





цитирует Интерфакс Скурата. Он пояснил, что речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. "На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 году. Возможно, будут установлены другие данные", -Интерфакс Скурата.



