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Минск просит Литву допросить экс-президента Адамкуса по делу о геноциде в годы ВОВ

02.06.2021 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура Беларуси просит литовских коллег допросить экс-президента Валдаса Адамкуса как свидетеля по делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

"Он свидетель, поскольку есть информация, что он был порученцем у "Минского мясника" (прозвище Антанаса Импулявичюса, руководителя батальона, который в годы ВОВ проводил карательные операции на территории Беларуси - ИФ). Просим допросить его по месту нахождения", - сообщил журналистам заместитель руководителя следственном группы - старший прокурор управления Генпрокуратуры Эдуард Скурат в среду. 

Он пояснил, что речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. "На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 году. Возможно, будут установлены другие данные", - цитирует Интерфакс Скурата.
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси просит литовских коллег допросить экс-президента Валдаса Адамкуса как свидетеля по делу о геноциде белорусского населения в...
 
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