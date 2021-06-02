Белорусские хирурги создали уникальную методику лечения детей с болезнью Пертеса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские хирурги используют уникальную методику для лечения редкой болезни Пертеса. Это повреждение тазобедренного сустава, при котором патология может привести к инвалидности, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Максим еще пользуется костылями. После операции ему нельзя наступать на правую ногу. Но активному ребенку это сложно объяснить. Поэтому мама придумала специальное приспособление – использовала подтяжки и ремень.

«Не делала жесткое соединение, сделала эластичную резинку, чтобы все-таки была подвижность ноги».

У мальчика был полностью разрушен хрящ в тазобедренном суставе. Белорусские хирурги выполнили тройную остеотомию. При этом сделали всего один разрез – врачам всего мира нужно минимум два, а то и три. Благодаря этому Максим быстрее идет на поправку. И готовится переступить порог школы обеими ногами.

«Я надеюсь, что в следующем году он пойдет в школу без костылей. Там уже будет финальный этап. Записались в музыкальную школу. Будет работать руками», – сказала мама Максима Наталья Зеневич.

«Что ты будешь делать, когда ножка заживет?». – «Велосипед».

Редкая болезнь Пертеса встречается только у детей. Половине пациентов с таким диагнозом нужна операция. Головка бедра разрушается и деформируется, из-за этого может развиться артроз .

«Это сравнимо с тем, как если бы в подшипник вместо шариков поставили кубики. Сустав очень быстро разрушается, что ведет к боли, к функциональным нарушениям, хромоте», – пояснил руководитель клиники детской травматологии и ортопедии Олег Соколовский.

Чтобы маленькие пациенты вновь могли ходить без боли, медики применяют принцип перманентного матричного моделирования. При традиционном лечении бедренную кость разрезают и укорачивают. Но при этом ноги пациента становятся разной длины, развивается хромота. В Беларуси хирурги делают по-другому. Рассекают и переворачивают тазовую кость.

«Мы не любим ронять инструменты – это к операции»

Травматологи поделились секретами своей профессии

«Мы видим, что головка берда полностью покрыта вертлужной впадиной. И постепенно восстанавливается ее сферичность. Наша операция увеличивает кровоснабжение в области тазобедренного сустава. И ускоряет восстановительные процессы, которые происходят в головке бедра», – отметил Олег Соколовский.

Насколько успешен такой способ лечения, можно понять только через несколько лет, говорят медики. У Алексея болезнь поразила оба тазобедренных сустава. Сейчас студент-второкурсник шагает уверенной походкой. А о болезни напоминают только плановые осмотры.

«Когда все эти страшные операции были, думал, что не придется когда-то и побегать. А сейчас могу и с друзьями в футбол поиграть во дворе», – сказал Алексей Деревинский.

Таким способом белорусские врачи уже помогли более чем полусотне пациентов. В том числе из-за рубежа. Своим опытом специалисты поделились с ортопедами из СНГ, Германии и Японии.