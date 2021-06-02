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Белорусские хирурги создали уникальную методику лечения детей с болезнью Пертеса
02.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские хирурги используют уникальную методику для лечения редкой болезни Пертеса. Это повреждение тазобедренного сустава, при котором патология может привести к инвалидности, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Максим еще пользуется костылями. После операции ему нельзя наступать на правую ногу. Но активному ребенку это сложно объяснить. Поэтому мама придумала специальное приспособление – использовала подтяжки и ремень.
«Не делала жесткое соединение, сделала эластичную резинку, чтобы все-таки была подвижность ноги».
У мальчика был полностью разрушен хрящ в тазобедренном суставе. Белорусские хирурги выполнили тройную остеотомию. При этом сделали всего один разрез – врачам всего мира нужно минимум два, а то и три. Благодаря этому Максим быстрее идет на поправку. И готовится переступить порог школы обеими ногами.
«Что ты будешь делать, когда ножка заживет?». – «Велосипед».
Редкая болезнь Пертеса встречается только у детей. Половине пациентов с таким диагнозом нужна операция. Головка бедра разрушается и деформируется, из-за этого
Чтобы маленькие пациенты вновь могли ходить без боли, медики применяют принцип перманентного матричного моделирования. При традиционном лечении бедренную кость разрезают и укорачивают. Но при этом ноги пациента становятся разной длины, развивается хромота. В Беларуси хирурги делают по-другому. Рассекают и переворачивают тазовую кость.
«Мы видим, что головка берда полностью покрыта вертлужной впадиной. И постепенно восстанавливается ее сферичность. Наша операция увеличивает кровоснабжение в области тазобедренного сустава. И ускоряет восстановительные процессы, которые происходят в головке бедра», – отметил Олег Соколовский.
Насколько успешен такой способ лечения, можно понять только через несколько лет, говорят медики. У Алексея болезнь поразила оба тазобедренных сустава. Сейчас студент-второкурсник шагает уверенной походкой. А о болезни напоминают только плановые осмотры.
Таким способом белорусские врачи уже помогли более чем полусотне пациентов. В том числе из-за рубежа. Своим опытом специалисты поделились с ортопедами из СНГ, Германии и Японии.
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При традиционном лечении бедренную кость укорачивают, как следствие, развивается хромота. В Беларуси делают по-другому.
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