Романчук: «По сути, это переход белорусской авиации под крыло России»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист — о последствиях, к которым приведет открытие авиарейсов из нашей страны в Крым.





Этот вопрос белорусский правитель обсуждал на встрече с Путиным.

— Лукашенко пытается каким-то образом управлять рисками, которые он сам создал, и полеты в Крым, это, безусловно попытка неуклюжего давления на Украину, с которой у нас, по сути дела, торговая война, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» руководитель Научно-практического центра Мизеса Ярослав Романчук. — Он очевидным образом не хочет признавать Крым как часть России, но, тем не менее, в условиях, когда вынужден каким-то образом подчиняться и следовать рекомендациям Кремля, унифицировать внешнюю оборонную политику. Видя позицию Украины, которая совпадает с позицией Европейского Союза по многим вопросам, он говорит: ну, это ж не я признал, это вы сами первые начали, у меня не оставалось выбора.

Экономист полагает, что это обнуляет шансы «Белавиа» на полеты куда бы то ни было, и увеличивает шансы на то, чтобы у авиакомпании появился новый акционер.

— По сути дела, это означает переход белорусской авиации под крыло России. Если допустить восстановление перевозок, то гипотетически «Белавиа» может сказать: форс-мажор, мы пытались что-то заработать, поэтому начали туда летать.

Ярослав Романчук считает, что для части белорусов и россиян открытие авиасообщения с Крымом является хорошей новостью, потому что направление популярное.

— Но цены там в Крыму заоблачные, сервис никакой. На этом примере мы видим, к чему может привести насильственная интеграция отдельной части Украины в Россию и является ли это способом экономического прорыва.

Поэтому едва ли этот маршрут перебьет даже подорожавшие Турцию и Египет и другие привычные для белорусского потребителя курорты.

То, что мы почти потеряли авиацию, это совершенно очевидно, уверен экономист.

— Если «Белавиа» включится в транспортные цепочки России, это маленькая компенсация за вход на рынок. Но потом, понятное дело, один Крым не спасет, им предложат: давайте мы вам дадим кредит, давайте у вас купим 25 процентов акций, давайте будете туда летать, но на таких-то условиях.

Это способ поглощения «Белавиа» и, что более интересно для России, установление контроля над аэропортом «Минск 2» и другими объектами авиаперевозок нашей страны.

Лукашенко думает, какая же минимальная цена необходима, чтобы получить ресурсы, поддержку России и самое главное — время. Все равно рано или поздно начнутся потуги нормализации отношений с Западом и ЕС.

Отдать «Белавиа», которая в долгах как в шелках и была использована как транзитный хаб, и какую-то часть контроля над авиационным сообщением — это минимум. Это лучше, с его точки зрения, чем отдавать контроль над нефтью, калием, энергетикой, банками или страховым бизнесом.

Тебя приперли к стенке, и ты думаешь: ну ладно, с чего бы начать. И это начало, которое катализировал инцидент с Ryanair.