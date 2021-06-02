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Секретарь СНБО: события в Беларуси стали вызовом для всего мира

02.06.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

События в Беларуси стали вызовом не только для Беларуси, но и для всего мира, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на встрече с главным советником президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дариусом Кулешюсом.

Секретарь СНБО: события в Беларуси стали вызовом для всего мира

Данилов во главе украинской делегации посещал Литву 31 мая — 1 июня, сообщается на сайте СНБО. Он принял участие в заседании советников по вопросам нацбезопасности и внешней политики президентов Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также провел ряд двусторонних переговоров.

На переговорах Данилов и Кулешюс обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в регионе, в том числе «в контексте обострения опасности на украинско-белорусской границе накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси «Запад-2021», а также недавнего захвата самолета Ryanair в Минске».

По словам секретаря СНБО, «захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб». «Они осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше», — заявил он.

Данилов подчеркнул, что Украина и ее балтийские партнеры должны «помочь становлению демократической Беларуси».

В свою очередь Кулешюс заявил, что «оценка Литвой ситуации безопасности в регионе совпадает с позицией украинской стороны». По его мнению, «Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь становится для РФ своеобразным полигоном».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (его перевод 1 июня опубликовали на сайте главы украинского государства) заявил, что обострение ситуации с Россией возможно в любой момент до конца сентября, и связал это с предстоящими учениями «Запад-2021».

Он также выразил опасения, что российская военная агрессия может проявиться со стороны Беларуси.

«Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Это наши северные границы. И мы понимаем, что Россия и Беларусь постоянно рассматривают и договариваются о важном геополитическом и, вероятно, оборонном соглашении. После этого может возникнуть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль белорусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать риск и с той стороны. Мы не знаем деталей этого договора о создании Союзного государства [Беларуси и России]», — заявил Зеленский.

 

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Теги: Минск
 
 
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