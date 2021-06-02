ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистa Дмитрия Руто на 15 суток отправили за решетку

02.06.2021 13:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Журналисту спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрию Руто присудили 15 суток административного ареста, сообщает сайт.

Журналистa Дмитрия Руто на 15 суток отправили за решетку
Фото со страницы Дмитрия в соцсети

Заседание состоялось 2 июня в суде Октябрьского района Минска. Процесс вела судья Ангелина Лапаева.

Накануне утром Руто задержали в Минске. Основанием стало то, что в его автомобиле был футбольный шарф, на котором присутствуют белый и красный цвета. Журналиста обвинили в незаконном пикетировании по статье 24.23 КоАП и отправили в ЦИП на Окрестина.

Родным удалось передать Дмитрию Руто теплые вещи и еду.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналисту спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрию Руто присудили 15 суток административного ареста, сообщает сайт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: «По сути, это переход белорусской авиации под крыло России»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by