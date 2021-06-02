Журналистa Дмитрия Руто на 15 суток отправили за решетку

Журналисту спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрию Руто присудили 15 суток административного ареста, сообщает сайт.



Фото со страницы Дмитрия в соцсети

Заседание состоялось 2 июня в суде Октябрьского района Минска. Процесс вела судья Ангелина Лапаева.

Накануне утром Руто задержали в Минске. Основанием стало то, что в его автомобиле был футбольный шарф, на котором присутствуют белый и красный цвета. Журналиста обвинили в незаконном пикетировании по статье 24.23 КоАП и отправили в ЦИП на Окрестина.

Родным удалось передать Дмитрию Руто теплые вещи и еду.

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