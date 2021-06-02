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Журналистa Дмитрия Руто на 15 суток отправили за решетку
Источник материала: Навiны
Журналисту спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрию Руто присудили 15 суток административного ареста, сообщает сайт.
Заседание состоялось 2 июня в суде Октябрьского района Минска. Процесс вела судья Ангелина Лапаева.
Накануне утром Руто
Родным удалось передать Дмитрию Руто теплые вещи и еду.
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Журналисту спортивного интернет-издания Tribuna.com Дмитрию Руто присудили 15 суток административного ареста, сообщает сайт.
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