A-Fest будет показывать европейский футбол прямо на стадионе «Динамо»

Источник материала: Onliner

Компания «Аливария», организатор одного из крупнейших фестивалей Минска A-Fest, меняет формат проведения праздника и становится партнером главной площадки Минска для просмотра летних футбольных матчей. A-Football Fest пройдет на стадионе «Динамо», сообщают организаторы.

Этим летом A-Fest трансформируется в A-Football Fest. С 11 июня по 11 июля на столичном стадионе «Динамо» организуют просмотры европейских матчей по футболу под открытым небом. Помимо спортивных трансляций, фан-зона A-Football Fest предложит гостям различные форматы активностей, игровые зоны и фуд-корт.

Допуск на стадион и просмотры матчей будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

— В этом году мы решили предложить белорусам спортивный формат фестиваля, ведь долгожданные летние футбольные матчи объединят болельщиков со всей Европы. На фан-зоне A-Football Fest, которая расположится на стадионе «Динамо», мы хотим дать возможность посетителям ненадолго переключиться, прочувствовать атмосферу настоящего спортивного праздника и поболеть за любимые команды. Ведь в победе вклад каждого болельщика важен, — комментирует Александра Стасеня, руководитель департамента корпоративных отношений «Аливарии».

Фан-зона A-Football Fest будет работать целый месяц. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Подробности на сайте a-fest.by .