ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

A-Fest будет показывать европейский футбол прямо на стадионе «Динамо»

02.06.2021 13:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания «Аливария», организатор одного из крупнейших фестивалей Минска A-Fest, меняет формат проведения праздника и становится партнером главной площадки Минска для просмотра летних футбольных матчей. A-Football Fest пройдет на стадионе «Динамо», сообщают организаторы.

Этим летом A-Fest трансформируется в A-Football Fest. С 11 июня по 11 июля на столичном стадионе «Динамо» организуют просмотры европейских матчей по футболу под открытым небом. Помимо спортивных трансляций, фан-зона A-Football Fest предложит гостям различные форматы активностей, игровые зоны и фуд-корт.

Допуск на стадион и просмотры матчей будут проводиться с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

— В этом году мы решили предложить белорусам спортивный формат фестиваля, ведь долгожданные летние футбольные матчи объединят болельщиков со всей Европы. На фан-зоне A-Football Fest, которая расположится на стадионе «Динамо», мы хотим дать возможность посетителям ненадолго переключиться, прочувствовать атмосферу настоящего спортивного праздника и поболеть за любимые команды. Ведь в победе вклад каждого болельщика важен, — комментирует Александра Стасеня, руководитель департамента корпоративных отношений «Аливарии».

Фан-зона A-Football Fest будет работать целый месяц. Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Подробности на сайте a-fest.by.

Покрываем интернетом все уголки квартиры и дачного участка — усилители Wi-Fi в Каталоге


Усилитель Wi-Fi Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (международная версия)
54 отзыва
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps
31,95 р.
35 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link AC750 RE200
30 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 750 Mbps, 1x100Mbit LAN
67,22 р.
19 предложений
Усилитель Wi-Fi TP-Link RE220
1 отзыв
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 433 Mbps, 1x100Mbit LAN
59,90 р.
27 предложений
Сравнить эти товары →
Еще больше усилителей Wi-Fi в Каталоге

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Аливария», организатор одного из крупнейших фестивалей Минска A-Fest, меняет формат проведения праздника и становится партнером главной площадки Минска...
 
Новости дня
Новости разные
 
Секретарь СНБО: события в Беларуси стали вызовом для всего мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by