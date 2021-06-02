Протестировали 5G от beCloud в городе. Быстрее, чем «обычный» LTE, но есть нюансы

Источник материала: Onliner Вчера в Минске стартовала выставка «ТИБО-2021», одной из главных тем которой стала технология связи 5G. Коротко напомним: коммерческое ее использование в Беларуси в ближайшее время не начнется, а основным потребителем услуги в перспективе инфраструктурный оператор beCloud видит именно бизнес.

В целом такой подход нельзя назвать «неправильным»: обычному абоненту должно хватать LTE, однако требуется ковровое покрытие с достаточным количеством БС, адекватная количеству пользователей емкость сети и ряд других моментов. Согласно официальным данным, в Беларуси 4G доступно много где, в реальности ситуация несколько иная — в том числе из-за подходов для вычисления покрытия (никто не ездит на специальном автомобиле и не замеряет показатели на каждом метре площади).

Но сейчас мы говорим о связи 5G, которая постепенно распространяется из совсем ограниченных тестовых зон в более обширные. Есть множество нюансов, связанных с использованием частотного ресурса, и это один из наиболее болезненных вопросов: частоты могут быть заняты, требуется разрешение на их эксплуатацию. Технически (и, подчеркнем, теоретически) 5G в Беларуси можно запускать «хоть сейчас».

Также напомним об еще одном нюансе: 5G бывает SA и NSA — standalone (автономный) и non-standalone (неавтономный стандарт) соответственно. Если коротко, то во втором случае можно использовать 4G в качестве платформы для запуска 5G. Не будем вдаваться в технические особенности, лишь укажем некоторые актуальные данные для тестовой 5G-сети beCloud.





Компания beCloud предоставила журналисту Onliner смартфон с 5G, но главное — с «симкой», обеспечивающей подключение к этой сети. На прошедшей накануне пресс-конференции была показана карта уже проведенного тестирования сети, в самые «жирные» места, где наверняка должна быть связь, мы и отправились (в частности, замеры проводились на ул. Немиге, Богдановича, Коммунистической, пл. Победы, Сторожевской, пр. Победителей, Куйбышева, Бядули и некоторых других).





Сразу оговоримся: никаких заоблачных скоростей в гигабитах не будет: тестовый 5G работает на базе сетей LTE. В компании отмечают, «что такой сценарий не обеспечивает заявленные высокие скорости, [но] его использование позволяет значительно улучшить пользовательский опыт и увеличить емкость сети LTE». В Минске, как указано выше, сеть работает на частоте 2600 Гц.

В чем нюанс этого тестирования? Замеры происходят в пустой сети, где нет других пользователей. По этой причине вне зависимости от того, какой значок высвечивается на смартфоне, LTE или 5G, скорость передачи данных будет высокой (кроме того, агрегирование трех и более частот — 800, 1800 и 2600 — в LTE можно получить скорость, близкую к гигабиту, но не в нашем случае). Ниже приводим несколько скриншотов с замерами, не всегда это 5G, но скорости куда выше «элтешных».

















Наиболее высокие скорости были зафиксированы в районе проспекта Машерова, 18 — 227 и 337 мегабит в секунду на загрузку данных. Такие цифры показал Speedtest. Тестовые серверы — локальные. В реальном сценарии — загрузка торрентов или игр через клиент Steam показала менее выдающиеся результаты: до 13 мегабайт в секунду. Справедливости ради, это показатели фиксированного интернета в безветренную погоду. Но в нашем случае — в пустой сети и без боязни потратить слишком много трафика, попав на деньги.





В остальных случаях смартфон далеко не всегда находил сеть 5G, а на расстоянии метров в 200—300 место иконки 5G занимала иконка 4G.

Выводы: 5G это круто, но не менее круто — LTE с достаточной емкостью. Стандарт NSA вполне имеет право на существование, хотя SA способен показать значительно более высокие скорости. Нужны они обычному пользователю? Да, в теории, для стриминга 4K-контента и стремительной загрузки файлов. Замена проводного интернета для компьютера? Да, если у вас быстрый SSD, так как обычный HDD «заткнется» примерно на 300—350 мегабитах.