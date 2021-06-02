Павел Латушко подал заявление на Лукашенко в прокуратуру Польши

Источник материала: АФН

Глава НАУ Павел Латушко подал заявление в прокуратуру в Варшаве по фактам угроз физической расправы и подготовки акта международного терроризма.

«Все репрессии режима против беларусов и иностранных граждан вне правового поля. Известно не только об угрозах, но и о подготовке реальных действий, вплоть до физического устранения, направленных против демократических сил за пределами Беларуси. Мое заявление – символичное, которое я подаю, чтобы защитить всех беларусов, которых преследуют за рубежом»,- заявил Латушко, комментируя свой поступок.

По его мнению, важно проинформировать прокуратуру Польши об угрозах физического устранения и планируемых преступлениях со стороны Александра Лукашенко, Николая Карпенкова, Ивана Тертеля, Григория Азаренка, Олега Гайдукевича и других чиновников и пропагандистов, «направленных на организацию в том числе моего похищения в Польше и незаконного лишения свободы».

«Еще одна цель – предупредить всех, кто планирует преступные действия против граждан Беларуси, что их действия не останутся без правовых последствий: они будут преследоваться по законам различных государств и в различных государствах мира», - подчеркнул Латушко.