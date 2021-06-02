Беларусь пожалуется на Украину и ЕС в Совет ICAO

Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены обратиться в Совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами – членами ICAO единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий.

Кроме того, власти РБ намерены получить от ICAO юридическую квалификацию угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году.

«Принятое Украиной в одностороннем порядке решение об ограничении использования воздушного пространства Украины белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов», - говорится в сообщении Минтранса Беларуси.

«Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании «Белавиа» и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси», - подчеркивается в сообщении.

Помимо ICAO белорусские власти делегировали себе полномочия не рекомендовать иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов.

В качестве подтверждения рекомендации в сообщении упоминаются самолет авиакомпании «Сибирь», сбитый в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году над Черным морем, самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитый боевиками над Донбассом в 2014 году, а также угроза в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа».

«Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании «Ryanair» FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю», - сказано в сообщении.