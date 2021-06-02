Как сработали компании белорусов в России

Большая часть из пятнадцати крупнейших производств, которые создали белорусские предприниматели на территории России, по итогам 2020 года ухудшила свои финансовые результаты, а совокупный чистый убыток этой группы предприятий превысил 2 млрд российских рублей.





Газета «Белорусы и рынок» изучила, кто из белорусских бизнесменов дает работу россиянам на конвейерах и за станками и как чувствуют себя в условиях пандемии и перманентных российских локдаунов уже действующие крупные заводы и фабрики белорусов на территории России.





Полмиллиарда убытка на рыбе





Крупнейшее производственное предприятие белорусов в России — рыбоперерабатывающая фабрика «Русское море» в Ногинске — закончило прошлый год с чистым убытком. Он составил почти полмиллиарда российских рублей, хотя в 2019 году примерно такая же сумма числилась в графе «чистая прибыль». При этом продажи «Русского моря» в прошлом году выросли более чем на 2 млрд российских рублей и составили около 18,3 млрд.





Фабрика «Русское море» была введена в эксплуатацию в 2000-х, ее первоначальными владельцами были Максим Воробьев и один из близких друзей Владимира Путина бизнесмен Геннадий Тимченко. В 2013 году готовое производство у них приобрел владелец брестской компании «Санта Бремор» Александр Мошенский. Он заплатил за актив 52 млн долларов. Сделка позволила «Санта Бремору» войти в новые ниши на рыбном рынке СНГ (продукты из красной икры и красной рыбы) и увеличить долю в уже имеющихся сегментах.





Кроме рыбоперерабатывающей фабрики структурам Александра Мошенского на рыбном рынке России принадлежат логистический комплекс, дистрибуционная сеть и 50 % в рыболовецкой компании «Союзрыба». Последняя находится в Мурманске, имеет одно промысловое судно под названием «Брест» и ведет промысел в акваториях Баренцева, Норвежского и Балтийского морей. Прошлый год тоже вряд ли принес ее владельцам удовлетворение, так как выручка и прибыльность бизнеса снизились.

Брянский прирост для «Амкодора»

Одна из российских «дочек» холдинга «Амкодор» — «Амкодор-Брянск» — улучшила свои результаты. Ее продажи выросли с 1,1 млрд до 1,7 млрд российских рублей, хотя чистая прибыль при этом составила всего несколько миллионов.





Компания «Амкодор-Брянск», выпускающая фронтальные и универсальные погрузчики и снего­очистители, вошла в состав белорусского холдинга в 2009 году. Тогда акционеры «Амкодора» во главе с Александром Шакутиным достигли соглашения с руководством Брянской области о приобретении местного завода «Энергозапчасть» и создали первую зарубежную производственную площадку в структуре холдинга. Часть техники, по которой достигнут необходимый уровень локализации, продается российским потребителям на льготных условиях.





В прошлом году основной акционер «Амкодора» Александр Шакутин вел переговоры с брянскими властями о расширении своего бизнеса в регионе. В частности, в планах у бизнесмена было создание новых мощностей на базе бывшего завода железобетонных изделий в поселке Большое Полпино и приобретение в собственность комплекса обанкротившегося Новозыбковского машиностроительного завода.

Антирекордный минус «Смита»

Одно из старейших производственных предприятий, открытых белорусскими собственниками в России, в прошлом году получило рекордный убыток более чем в полтора миллиарда российских рублей — это компания «Смит-Ярцево», которая специализируется на выпуске теплоизоляционных трубопроводов для нужд нефтяников, энергетиков, коммунальщиков, строителей и представителей других отраслей в России, Казахстане, Украине и странах дальнего зарубежья.





В первой половине 2000-х компанию основали могилевчане Евгений и Сергей Павлюки и Дмитрий Марченко. За эти годы «Смит-Ярцево» стала одним из крупнейших налогоплательщиков Смоленской области и ядром целого промышленного кластера в этом регионе.





Чистый убыток, с которым закончила прошлый год «Смит-Ярцево», может быть связан с выполнением обязательств компанией и ее владельцами по громкому судебному иску. В 2017 году «Смит-Ярцево» стала победителем тендера на создание распределительной энергетической инфраструктуры в Хабаровском крае и заключила соответствующий контракт на 2,26 млрд российских рублей с РАО «Энергетические системы Востока» (входит в одну из крупнейших в России госкорпораций «РусГидро»). Однако в 2019 году у заказчика возникли вопросы к подрядчику, и все закончилось иском в суд. В прошлом году со «Смит-Ярцево» была истребована неустойка.





В состав группы компаний «Смит» входит одно производственное предприятие вне территории Смоленщины — это открытый в 2016 году в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане завод по выпуску предизолированных труб «Смит». Его выручка выросла до более чем 330 млн российских рублей, но, как и головное предприятие, в 2020 году завод понес убытки.





Молочные мели Савчука





Оба российских молочных завода, хозяином которых в 2010-х стал акционер горецких «Молочных Горок», совладелец «Белсыра», столичный девелопер, а с недавних пор и IT-инвестор Алексей Савчук, принесли ему в 2020 году убытки.





У Трубчевского и Актанышского молочных комбинатов продажи выросли, но бизнес ушел в минус. У предприятия в Брянской области, которое в 2019 году заработало на своих сырах более 45 млн российских рублей, в прошлом году чистый убыток составил 17 млн. Завод в Татарстане и раньше был убыточным, но в прошлом году объем потерь приблизился почти к 150 млн российских рублей.





Молочным заводом в Трубчевске Алексей Савчук владеет с 2011 года. Специализацией предприятия является выпуск сыров и цельномолочной продукции, и оно входит в число крупнейших работодателей района: в прошлом году на нем работало около 200 человек.





Актив в Татарстане белорусский бизнесмен приобрел в 2018 году совместно с местными партнерами-нефтяниками (в капитале предприятия им принадлежит 25 %). Ранее это был Кировский молочный завод.





Смоленский плюс Филяева





В отличие от большинства белорусских компаний, занимающихся производством в России, бизнес Игоря Филяева в прошлом году сработал в плюс.





Оба его смоленских завода — «Алвидпроф» и «Алвидтехно», выпускающие строительные металлоконструкции, нарастили продажи и чистую прибыль. В совокупности эти активы принесли Филяеву свыше 2,5 млрд российских рублей выручки и 70 млн рублей прибыли.





Производственный бизнес на российской территории Игорь Филяев начал во второй половине 2010-х годов. В 2017 году компания «Алвидпроф» стала первым резидентом смоленского регионального государственного индустриального парка «Феникс».





Краснодарские маслобойщики





В прибылях, которые выросли по сравнению с 2019 годом, остались краснодарские маслобойщики Иван Драздович и Игорь Свирид.





Свое первое предприятие по производству растительных масел, «ЗРМ «Новопокровский», они открыли в станице Новопокровская в 2010 году.





В 2016 году белорусские бизнесмены приобрели еще один маслозавод, в станице Староминская. Маслозавод «Староминский» специализируется на выпуске нерафинированных растительных масел и их фракций. В 2020 году предприятие реализовало продукции более чем на 1,1 млрд российских рублей.





В 2020 году Драздович и Свирид продолжили расширять свой бизнес и все в том же Краснодарском крае обзавелись еще одним активом — маслозаводом «Павловский».





Оптическая динамика «Юкона»





Один из немногих белорусских промышленников, который в прошлом году заработал в России неплохие деньги, — основной владелец приборостроительного холдинга Yukon Advanced Optics Worldwide Александр Ольшевский.





Относительно небольшой смоленский завод «Мезон-А», на котором трудятся около 65 человек, стал одним из самым прибыльных частных белорусских бизнесов в России. На предприятии, которое действует с 2002 года, собирают цифровые прицелы ночного видения и тепловизионные наблюдательные монокуляры, предназначенные в основном для реализации на российском рынке.





Александр Ольшевский начинал свой бизнес в далеком 1991 году в родной Лиде, где находится еще один завод группы «Белтекс Оптикс». За прошедшие годы холдинг стал одним из мировых лидеров в производстве цифровых приборов ночного видения.





С 2010-х годов центральный офис Yukon Advanced Optics Worldwide располагается на территории Евросоюза — в Вильнюсе. Там же, в ЕС, Александр Ольшевский открыл в прошлом году дополнительное производство — новый завод разместился в латвийском Даугавпилсе.





Картофельные перепады Гвардейцева и Соболя





Второй полный год хозяйствования владельца белорусских компаний «Сула Плюс» и «Агроцентр Сула» Виталия Соболя и IT-бизнесмена Сергея Гвардейцева (Itransition Group) на одной из крупнейших картофелеперерабатывающих компаний России «Максим Горький плюс» оказался не таким успешным, как предыдущий. При таком же объеме продаж компания в разы потеряла в чистой прибыли: с почти 255 млн российских рублей она сократилась до 4,8 млн.





Сергей Гвардейцев (ему принадлежит 70 % акций) и Виталий Соболь в 2018 году выкупили у российского миллиардера Александра Лебедева фабрику и угодья «Максим Горький плюс» в Тульской области. Предприятие выращивает картофель и перерабатывает его для продукции под собственными брендами, а также поставляет полуфабрикаты многочисленным покупателям как в самой России, так и за ее пределами. В числе клиентов фигурируют «Юнилевер Русь», «Нестле Россия», «ТПК Биофуд», «Доширак Коя», «Русскарт» и др.





С 2018 года Гвардейцеву и Соболю принадлежит и Климовская картофельная компания, выращивающая картофель в Брянской области. В отличие от головной структуры, она поднялась в 2020 году и по выручке, и по прибыли.





«Хозяйственный» Федюкович





Оборудование для приготовления кормов и содержания крупного рогатого скота имело спрос у российских животноводов и во времена пандемии. По этой причине белорусский бизнесмен Анатолий Федюкович, с 2009 года производящий такое оборудование на заводе «Интех» в Смоленске под брендом «Хозяин», закончил прошлый год с положительными результатами.





Производство имеет сертификаты соответствующих российских служб и участвует в нескольких федеральных и региональных программах субсидирования российских сельхозпроизводителей.





В прошлом году смоленский завод почти в два раза увеличил штат, в результате тот превысил 160 человек.





Трактора Шакутина-младшего





В три раза за прошлый год выросли объемы производства завода «Амкодор-Онего» в карельском Петрозаводске. Но предприятие по-прежнему убыточно.





Производство манипуляторов и харвестеров для лесного хозяйства функционирует на базе находившегося в процедуре банкротства Онежского тракторного завода, приобретенного два года назад холдингом «Амкодор».





Первые единицы техники со­шли с конвейера весной 2019 года. С прошлого года руководить таким ответственным участком, в который предполагается вложить от 250 до 300 млн долларов, был откомандирован сын владельца «Амкодора» Александр Шакутин-младший.





Падение на тубах





Почти до нуля уменьшилась в прошлом году чистая прибыль екатеринбургской фабрики «ЛеанГрупп-Урал». Ее в 2016 году открыли владельцы крупнейшего в СНГ производителя ламинатных и экструзионных туб белорусской компании «ЛеанГрупп». Ключевым потребителем продукции «ЛеанГрупп-Урал» является расположенный в Екатеринбурге завод Unilever (бывшая фабрика «Калина»).





Приходящие и уходящие





У других фабрик, принадлежащих белорусским собственникам на территории России и не попавших в наш список, объемы производства в прошлом году не превышали у каждой 250 млн российских рублей.





Среди них, например, находится запущенная в середине 2020 года в эксплуатацию в Димитровграде в Ульяновской области фабрика «Полесье ДГ». В нее инвестировали владельцы кобринской компании «ПП Полесье» Андрей Гольцман и братья Владимир и Петр Кивака. Димитровградская фабрика стартовала со штатом 40 сотрудников и выпуском конструкторов, машинок, логистических игрушек. Предполагается, что ассортимент будет расти, а штат компании увеличится до 300 человек. Уже первый год ее деятельности принес владельцам «Полесье ДГ» прибыль — около 10 млн российских рублей.





В прошлом году производственным активом в России обзавелись гродненские чулочники братья Валентин и Дмитрий Байко. Владельцы компании «Конте Спа», продажи которой на российском рынке в прошлом году составили почти 5 млрд российских рублей, зарегистрировали фирму «Текса».





Один из самых известных частных фармацевтов Беларуси, совладелец несвижской фабрики «Фармлэнд» Иван Логовой в прошлом году зарегистрировал новое предприятие в особой экономической зоне в Калининградской области. Компания «Плазмаплан», в которой белорусскому бизнесмену принадлежит доля в 50 %, собирается производить лекарственные препараты и медицинские изделия.





Несколько действующих инвесторов свернули и несколько потенциальных так и не начали проекты в России.





В процедуре банкротства находится компания «Изобуд-Юг», которую для организации выпуска строительных металлоконструкций в городе Волжский в Волгоградской области создал бизнесмен Игорь Черный. В начале 2021 года по решению суда в компании введено внешнее наблюдение. В 2020 году на предприятии числилось около 50 сотрудников.





Ни с чем в итоге остались Алексей Ваганов и Владимир Ботвинко, которые через компанию «Юнисон Авто Рус» пытались выкупить и запустить законсервированный завод General Motors в Ленинградской области. По решению российских властей предприятие досталось корейскому концерну Hyundai.n



