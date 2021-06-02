Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Абзалов: в ответ на санкции может появиться "калийный монстр" Беларуси и РФ

Санкции еще никто не одобрил формально, но они уже были введены, это знаменитый "ручной режим", отметил эксперт на Youtube-канале " Украина.ру ". "Все прекрасно понимали, что такое решение будет, оно политически действует, но долгосрочно невыгодно "вросоюзу по целому ряду причин", сказал Абзалов.

"Одно дело ― закрыть авиасообщение с Беларусью, и совсем другое ― фактически закрыть воздушное пространство с Беларусью… В качестве транзитера это очень важное направление. Ее (Беларусь) очень сложно облетать, а для целого ряда стран это практически единственное направление. Для того чтобы, Украине полететь в какую-нибудь Литву, вам необходимо очень серьезный крюк сделать, и чем короче дистанция, тем больше стоимость билета…То же самое касается и других направлений. Например, из Финляндии в южную Европу. Это большая проблема", ― объяснил Абзалов.

Кроме того, всякие "горячие головы" уже решили "завязать" санкциями и автотранспорт, и железную дорогу , а это основной транспортный коридор в РФ, напомнил эксперт. "Все в здравом умеи твердой памяти вообще это трогать не удут, потому что это основной канал поставок, речь идет о больших деньгах", добавил он.

"Краткосрочно в эту игру можно поиграть, но долгосрочно это очень серьезная поддержка именно российских авиаоператоров и китайских. У них нет ограничений на пролет через Беларусь. И если вы какой-нибудь Air France будете лететь из Франции в Москву в облет или будете лететь напрямую, как вы думаете, где билет будет дешевле? То есть вы либо кладете под это всех, либо в очень неконкурентные условия ставите своих авиаперевозчиков", ― отметил Абзалов.

По мнению эксперта, сейчас с введением санкций против Беларуси "все уперлись определенную красную линию и понимают, что дальше облагать санкциями имеет смысл только нефтепродукты и калийные удобрения".

"Европа потребляет калийных удобрений примерно на 200 миллионов, а Беларусь поставляет их на 2 млрд. Крупнейшие потребители ― Бразилия, Китай, Индия, и именно они определяют стоимость контракта. Опасность в том, что если прижмут белорусский калий, Москва и Беларусь объединятся, на единой маркетинговой платформе Беларуськалий и Уралкалий, такое уже было, и мы можем контролировать цены на удобрения. И для Европы это плохая новость, если появится такой калийный монстр. И то же самое касается и нефтепродуктов", ― предположил Абзалов.

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