Вторая Асмус? Предполагаемая возлюбленная Харламова сменила имидж

Источник материала: Sputnik Беларусь

Предполагаемая девушка российского шоумена Гарика Харламова удивила поклонников: актриса Катерина Ковальчук сменила имидж и перекрасилась в блондинку.

Прошлой осенью в сети появились слухи о новом романе Харламова, который только успел развестись со своей супругой Кристиной Асмус. Новой возлюбленной актера стала коллега по сериалу "Гусар". Недавно поклонники заподозрили, что пара отдыхает вместе в Сочи. Знаменитости остановились в одном отеле и публиковали снимки в одинаковых локациях.

Отпуск закончился и актриса вернулась в Москву, после чего сразу же сменила имидж: из кудрявой шатенки Ковальчук превратилась в блондинку с прямыми волосами. Перемены во внешности "возлюбленной" Харламова спровоцировали сравнения с его экс-супругой.

"Лучше чем Асмус"; "Мать драконов?"; "Неожиданно"; "Точно, вторая Асмус", - прокомментировали в сети, а некоторые фолловеры пожелали актрисе счастья с комиком.

Интересно и то, что одним из первых сердечко под фото поставил именно Харламов, чем привлек внимание поклонников. Асмус также не теряет времени зря: актриса призналась, что нашла бойфренда .

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