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Вторая Асмус? Предполагаемая возлюбленная Харламова сменила имидж
02.06.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Предполагаемая девушка российского шоумена Гарика Харламова удивила поклонников: актриса Катерина Ковальчук сменила имидж и перекрасилась в блондинку.
Прошлой осенью в сети появились слухи о новом романе Харламова, который только успел развестись со своей супругой Кристиной Асмус. Новой возлюбленной актера стала коллега по сериалу "Гусар". Недавно поклонники заподозрили, что пара отдыхает вместе в Сочи. Знаменитости остановились в одном отеле и публиковали снимки в одинаковых локациях.
© Sputnik / Сергей Пятаков
Отпуск закончился и актриса вернулась в Москву, после чего сразу же сменила имидж: из кудрявой шатенки Ковальчук превратилась в блондинку с прямыми волосами. Перемены во внешности "возлюбленной" Харламова спровоцировали сравнения с его экс-супругой.
"Лучше чем Асмус"; "Мать драконов?"; "Неожиданно"; "Точно, вторая Асмус", - прокомментировали в сети, а некоторые фолловеры пожелали актрисе счастья с комиком.
Интересно и то, что одним из первых сердечко под фото поставил именно Харламов, чем привлек внимание поклонников. Асмус также не теряет времени зря: актриса призналась, что
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Звезда сериала "Гусар" вернулась с отпуска, где ее заметили в компании шоумена и сразу же отправилась к своему парикмахеру.
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