Кто в Беларуси получит первый биометрический паспорт?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 июня – Sputnik. Массовая выдача ID-карт и биометрических паспортов в Беларуси начнется 1 сентября, рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

ID-карты заменят стандартные паспорта на территории страны, биометрические документы вводятся для поездок за рубеж. Уже сегодня белорусы массово обращаются в подразделения по гражданству и миграции за консультацией о замене действующих документов, удостоверяющих личность. В МВД сразу предупредили: получить паспорт с "красивой" комбинацией цифр, как на автомобильных номерах, не получится.

"Процесс выдачи организован таким образом, чтобы исключить персональный фактор сотрудника при персонализации соответствующих документов. То есть, это все делает машина, программный продукт. И какой номер попадет заявителю ни оператор, который снимает биометрические данные, ни сотрудник, который работает в центре персонализации, не знает", – отметил Бегун.

© Sputnik Номер документу компьютерная программа присваивает в случайном порядке, говорит Алексей Бегун

По словам спикера, номер документу компьютерная программа присваивает в случайном порядке. Для того, чтобы получить паспорт с соответствующей комбинацией цифр, нужно остановить весь процесс.

"Но с учетом того, что центр персонализации населения в республике будет один, он централизован и будет обслуживать все подразделения по гражданству и миграции, сделать реально это практически будет невозможно", – рассказал он.

Именно поэтому не исключено, что самый первый в стране биометрический паспорт может получить любой гражданин Беларуси.

"Документ под №1 он в принципе не получит, все зависит от того, в какое он придет подразделение на самом деле. 100, 1000 или миллионный документ, конечно, это возможно", – резюмировал Бегун.

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