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Тихановская: Делаем все, чтобы страшные времена в Беларуси закончились

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик — о ближайших планах.

Тихановская: Делаем все, чтобы страшные времена в Беларуси закончились

Светлана Тихановская в четверг направляется в Варшаву, на следующей неделе — в Прагу и Берлин. В июне она планирует принять участие в Совете министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге и в слушаниях комитета по иностранным делам Сената США.

— Я, все демократические силы и белорусы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы эти страшные времена в нашей стране закончились и больше никогда не повторились, — сообщила народный лидер.

 
 
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