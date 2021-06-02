Тихановская: Делаем все, чтобы страшные времена в Беларуси закончились

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Политик — о ближайших планах.





Светлана Тихановская в четверг направляется в Варшаву, на следующей неделе — в Прагу и Берлин. В июне она планирует принять участие в Совете министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге и в слушаниях комитета по иностранным делам Сената США.

— Я, все демократические силы и белорусы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы эти страшные времена в нашей стране закончились и больше никогда не повторились, — сообщила народный лидер.