Ананич – студентам журфака: «Последние правки, принятые в закон о СМИ, «закрывают» бреши»

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Экс-министр информации и депутат Палаты представителей выступила на факультете журналистики БГУ.

Лилия Ананич выразила сожаление, что в законе о СМИ еще нет понятия «иностранный агент», и сообщила, что этот момент «может быть прописан», сообщает TUT.BY .

Вот что она ответила студентке:

— Мне кажется, что последние правки, принятые в закон о СМИ, на данном этапе актуальны и «закрывают» законодательные бреши, но остаются открытыми определенные вопросы.

Например, [вопросы] связанные с регулированием деятельности OTT-сервисов (сервисы видеоконтента. — Прим.), с деятельностью иностранных агентов.

Здесь вопрос комплексный, можно сказать, речь идет не только о средствах массовой информации, а в целом о пласте деятельности иностранных субъектов и организаций, которые работают на иностранные субъекты.