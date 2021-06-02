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Ананич – студентам журфака: «Последние правки, принятые в закон о СМИ, «закрывают» бреши»
02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-министр информации и депутат Палаты представителей выступила на факультете журналистики БГУ.
Лилия Ананич выразила сожаление, что в законе о СМИ еще нет понятия «иностранный агент», и сообщила, что этот момент «может быть прописан», сообщает
Вот что она ответила студентке:
— Мне кажется, что последние правки, принятые в закон о СМИ, на данном этапе актуальны и «закрывают» законодательные бреши, но остаются открытыми определенные вопросы.
Например, [вопросы] связанные с регулированием деятельности OTT-сервисов (сервисы видеоконтента. — Прим.), с деятельностью иностранных агентов.
Здесь вопрос комплексный, можно сказать, речь идет не только о средствах массовой информации, а в целом о пласте деятельности иностранных субъектов и организаций, которые работают на иностранные субъекты.
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Экс-министр информации и депутат Палаты представителей выступила на факультете журналистики БГУ.
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