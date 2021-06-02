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МИД Польши: три активистки польского меньшинства в Беларуси вышли на свободу

02.06.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации Министерства иностранных дел Польши, три активистки польского меньшинства в Беларуси освобождены из-под стражи.

МИД Польши: три активистки польского меньшинства в Беларуси вышли на свободу

«В результате действий польских дипломатических и консульских служб в Польшу прибыли Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. Им оказана необходимая поддержка и соответствующая помощь», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Польские активисты содержались под стражей в Беларуси по обвинению в участии в Гродно в памятных мероприятиях, посвященных солдатам Польского подпольного государства. После депортации в Польшу они не смогут вернуться в Беларусь, где остались их семьи.

Вместе с тем, до сих пор находятся за решеткой глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис и активист организации, журналист Анджей Почобут.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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По информации Министерства иностранных дел Польши, три активистки польского меньшинства в Беларуси освобождены из-под стражи.
 
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