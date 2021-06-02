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На выходных воздух прогреется до +25°С

02.06.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшее время в стране сохранится теплая, а местами жаркая, погода.

На выходных воздух прогреется до +25°С

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня термометр зафиксирует следующую температуру:

3 июня

  • ночью +8..+14°С;
  • днем +17..+22°С.

4 июня

  • ночью +6..+12°С;
  • днем +19..+24°С.

5 июня

  • ночью +7..+13°С;
  • днем +20..+25°С.

Как отмечает Белгидромет, осадков не ожидается.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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В ближайшее время в стране сохранится теплая, а местами жаркая, погода.
 
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