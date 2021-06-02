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На выходных воздух прогреется до +25°С
Источник материала: Навiны
В ближайшее время в стране сохранится теплая, а местами жаркая, погода.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня термометр зафиксирует следующую температуру:
3 июня
4 июня
5 июня
Как отмечает Белгидромет, осадков не ожидается.
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В ближайшее время в стране сохранится теплая, а местами жаркая, погода.
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