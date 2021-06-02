Избран новый президент Израиля

Решением кнессета новым президентом Израиля избран экс-глава партии «Авода» и председатель Еврейского агентства («Сохнут») Ицхак Герцог.



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По итогам тайного голосования, 87 депутатов проголосовали за Герцога, 27 — за его конкурентку Мирьям Перец. Шесть депутатов воздержались, пишет newsru.co.il .

Новоизбранный президент отметил, что принимает на себя обязанности президента «с чувством трепета».

Герцог заверил, что станет «президентом всех граждан Израиля».