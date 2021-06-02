Биржа: рубль упал ко всем основным валютам

Белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам.





Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих позициях:

доллар — 2,5383 белорусского рубля (+0,0071 пункта);

российский рубль — 3,4547 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта);

евро — 3,095 белорусского рубля (+0,0006 пункта).

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют , за которыми наблюдают Naviny.by.

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля).

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