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Биржа: рубль упал ко всем основным валютам

02.06.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам.

Биржа: рубль упал ко всем основным валютам

Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих позициях:

  • доллар — 2,5383 белорусского рубля (+0,0071 пункта);
  • российский рубль — 3,4547 белорусского рубля за 100 российских (+0,0029 пункта);
  • евро — 3,095 белорусского рубля (+0,0006 пункта).

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля). 

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам.
 
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