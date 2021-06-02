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Биржа: рубль упал ко всем основным валютам
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам.
Свои сегодняшние сессии они завершили на следующих позициях:
Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
С начала года
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Белорусский рубль сдал свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам.
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