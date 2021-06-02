«50% собственников оптимистично смотрят на будущее бизнеса». Большой опрос Visa

Источник материала: Onliner В апреле 2021 года компания Visa провела большое исследование среди белорусского малого и среднего бизнеса, а также настроений потребителей. Опрос касался работы в условиях пандемии, а также ковидной жизни и новых вызовов. Компания поделилась результатами исследования с Onliner.

Опрос проводился среди бизнесов из розничной торговли (32%), сферы профессиональных услуг (23%), строительства и обслуживания (13%), производства (9%) и других отраслей.

Одно из первых заметных изменений — бизнес стал чаще предлагать бесконтактные платежи. С начала пандемии этим озаботился каждый четвертый бизнес, причем 47% предпринимателей считает, что после пандемии клиенты будут охотнее выбирать бесконтактные платежи, чем это было до COVID-19. Только 6% бизнесменов считают, что клиенты вернутся к наличным.

Также 27% бизнесов ввели доставку на дом, а дезинфицирующие средства появились в 29% точек продаж.

Главным вызовом с точки зрения предпринимателей стало изменение поведения потребителей — этот пункт отметили 34% опрошенных. В то же время каждый пятый собственник полагает, что его бизнес не столкнулся с проблемами. Полностью вернулись к работе 32% опрошенных предприятий. Каждый четвертый бизнесмен сомневается, что восстановить работу в прежнем объеме когда-либо получится.





Планы на ближайшие три месяца бизнесменов: 16% планируют ввести бесконтактные платежи, 15% — организовать доставку товаров на дом, а еще 13% собираются запустить таргетированную рекламу в соцсетях. При этом 2/3 опрошенных вообще не планируют что-то внедрять. Почти половина — 45% — не видит необходимости переводить свой бизнес в онлайн-формат. Причины — сокращение личного общения с клиентами и стоимость перехода в онлайн. Однако 31% бизнесов не переживает о переходе в онлайн либо большем присутствии в сети.

Любопытная цифра — ровно половина опрошенных собственников малого и среднего бизнеса с оптимизмом смотрят на будущее своего предприятия.

Что касается блока вопросов потребителям, то все довольно ожидаемо. В эпоху пандемии 39% опрошенных стали чаще пользоваться бесконтактными платежами, 27% чаще делают покупки в онлайне, а 26% меньше используют наличные. При этом 26% потребителей ежедневно пользуются наличными, а 32% — 2—4 раза в неделю, и лишь 6% вообще не пользуются наличными.

Среди наиболее важных мер безопасности в условиях пандемии потребители назвали требование соблюдать масочный режим (80%), дезинфекцию тележек с корзинами (75%) и бесконтактные способы оплаты (73%).

66% опрошенных отметили, что хотели бы делать покупки в магазине с поддержкой бесконтактных способов оплаты. Вообще, бесконтактную оплату в магазинах ожидают видеть 95% потребителей, а 78% рассчитывают на мобильные приложения. Также высокий процент у оплаты через прикладывание карты к смартфону (73%, технология Tap to Phone) и мобильный кошелек (68%). Биометрический способ оплаты (к примеру, через сканер лица) хотели бы использовать 25% опрошенных.





Белорусы становятся предусмотрительнее и стараются защититься от мошенничества: 74% участников опроса внимательно следят за своими транзакциями, чтобы сразу обнаружить подозрительную активность, а 65% людей используют разные пароли на сайтах. Кроме этого, люди часто обновляют системы защиты безопасности на своих девайсах (61%), подписываются на уведомления о покупках (49%), ограничивают количество интернет-магазинов для покупок (49%) и подключают многофакторную аутентификацию (47%).

— 2020 год оказался нелегким для бизнесов по всему миру. Впрочем, результаты исследования показывают, что белорусы готовы адаптироваться к любым изменениям: 28% предпринимателей сфокусировались на новых продуктах, 23% — расширили каналы продаж (в том числе открыли для себя онлайн-формат), а 18% — внедрили новые цифровые форматы платежей.





Более того, малый и средний бизнес остается катализатором развития экономики, несмотря на трудные времена: 15% МСБ увеличили штат сотрудников, тем самым создав новые рабочие места. Мы рады, что малый и средний бизнес адаптируется к текущим изменениям, и продолжаем поддерживать его развитие с помощью наших ресурсов и программ, — прокомментировала Светлана Чирва, вице-президент и региональный менеджер Visa в Беларуси, Украине и Молдове.