Белорусы открыли сезон путешествий по стране. Собрали подборку самых сочных фото

Источник материала: Onliner

Тепло и солнце наконец-то пришли в Беларусь. Вместе с ними в головы людей проникли мысли о том, куда поехать не только на выходные, но даже в отпуск. И пока «Белавиа» отменяет один рейс за другим, а наземные границы для многих остаются неприступными, мы напоминаем, что свободное время можно потратить на знакомство с красотами нашей страны. Тем более некоторые уже открыли сезон внутреннего туризма и с удовольствием делятся фотографиями из поездок. Предлагаем и вам немного вдохновиться видами замков, усадеб, костелов и церквей и взять на заметку пару новых точек для своего будущего летнего маршрута.

Мирский замок