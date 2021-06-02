ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы открыли сезон путешествий по стране. Собрали подборку самых сочных фото

02.06.2021 14:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Тепло и солнце наконец-то пришли в Беларусь. Вместе с ними в головы людей проникли мысли о том, куда поехать не только на выходные, но даже в отпуск. И пока «Белавиа» отменяет один рейс за другим, а наземные границы для многих остаются неприступными, мы напоминаем, что свободное время можно потратить на знакомство с красотами нашей страны. Тем более некоторые уже открыли сезон внутреннего туризма и с удовольствием делятся фотографиями из поездок. Предлагаем и вам немного вдохновиться видами замков, усадеб, костелов и церквей и взять на заметку пару новых точек для своего будущего летнего маршрута.

Мирский замок

Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тепло и солнце наконец-то пришли в Беларусь. Вместе с ними в головы людей проникли мысли о том, куда поехать не только на выходные, но даже в отпуск. И пока «Белавиа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто в Беларуси получит первый биометрический паспорт?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by