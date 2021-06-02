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Задержаны мошенники, которые "разводили" покупателей грузовиков из Европы

02.06.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники МВД Беларуси совместно с таможней раскрыли схему мошенничества с продажей б/у грузовиков из Европы, сообщили в пресс-службе МВД.

Действовало семь человек в возрасте от 26 до 43 лет из разных регионов Беларуси и Минска. Все они задержаны.


 Дальнобойщик из Ульяновска решил обновить свой тягач. Он нашел на популярном российском сайте по продаже автомобилей нужный ему грузовик. Объявление было опубликовано от имени российской фирмы-посредника, которая переадресовала мужчину в Минск, где работала другая фирма, занимавшееся непосредственно доставкой грузовиков из Европы. Представители организации заверили мужчину, что авто находится в Минске, он сможет приехать и посмотреть его вживую. Мужчину встретили в столице. Потом, покупателю сказали, авто находится в Литве, мол, достаточно перевести 10% и забронировать машину. Потом предложили услуги другой фирмы по перегону из Литвы. Только при условии, что тот оплатит полную стоимость машины...




Как выяснилось, в мошеннической схеме были задействованы три фирмы (в Москве, Минске и Молодечно), а также литовский продавец. К слову, в этой роли выступал белорус с видом на жительство в Литве. Именно он подыскивал в продаже дешевые грузовики с малым остаточным ресурсом (за 4-7 тыс. евро), и договаривался о покупке, получая от продавца фотографию vin-номера. 


Суть обмана заключалась еще и в том, что мошенники из Беларуси специально называли суммы утильсбора и растаможки в разы меньше реальных, чем и привлекали покупателей. 


Сначала сделка обнадеживала, деньги переводили, но потом телефоны продавцов просто не отвечали.   


На данный момент пострадавших три человека, их ущерб оценивается в Br175 тыс. Кроме того, сообщается, оперативники ГУБОПиК располагают сведениями еще о более 20 эпизодах преступной деятельности задержанных". , - отметили в МВД.


В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. 

Следствие ведется.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники МВД Беларуси совместно с таможней раскрыли схему мошенничества с продажей б/у грузовиков из Европы, сообщили в пресс-службе МВД.
 
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