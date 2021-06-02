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Сотни заплатил: Галкин высмеял свой долг перед Пенсионным фондом

02.06.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский шоумен Максим Галкин высмеял сообщения о своих долгах перед Пенсионным фондом России: в сети обсуждают новое видеообращение в Instagram звезды.

Недавно в сети появилась новость о том, что суд оштрафовал Галкина из-за недоплаты в Пенсионный фонд. Шоумена "попросили" оплатить штраф в размере четырех тысяч российских рублей плюс государственную пошлину. Все это крайне удивило "виновника".

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Галкин решил разъяснить ситуацию и опубликовал разъясняющий пост в Instagram: в видеообращении муж Аллы Пугачевой высмеял свой долг и назвал ерундой сообщения о судебном разбирательстве.

"Оказывается, я не доплатил четыре тысячи. То есть остальные сотни заплатил, а эти - нет. Лично я не в курсе ни суда, ни оплат", - с улыбкой заявил юморист.

Галкин решил пойти дальше и даже позвонил в сам ПФР, где о его долге никто даже не слышал. К тому же фонд несколько лет не администрирует взносы.

 
Теги: Новости
 
 
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Супруг Аллы Пугачевой назвал ерундой сообщения о судебном разбирательстве и своем статусе должника.
 
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