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Сотни заплатил: Галкин высмеял свой долг перед Пенсионным фондом
02.06.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский шоумен Максим Галкин высмеял сообщения о своих долгах перед Пенсионным фондом России: в сети обсуждают новое видеообращение в Instagram звезды.
Недавно в сети появилась новость о том, что
© Sputnik / Владимир Астапкович
Галкин решил разъяснить ситуацию и опубликовал разъясняющий пост в Instagram: в видеообращении муж Аллы Пугачевой высмеял свой долг и назвал ерундой сообщения о судебном разбирательстве.
"Оказывается, я не доплатил четыре тысячи. То есть остальные сотни заплатил, а эти - нет. Лично я не в курсе ни суда, ни оплат", - с улыбкой заявил юморист.
Галкин решил пойти дальше и даже позвонил в сам ПФР, где о его долге никто даже не слышал. К тому же фонд несколько лет не администрирует взносы.
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Супруг Аллы Пугачевой назвал ерундой сообщения о судебном разбирательстве и своем статусе должника.
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