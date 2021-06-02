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«Со всеми вытекающими последствиями». Украина введет санкции против Беларуси

02.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В ответ на открытие рейсов «Белавиа» в Крым.

— Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями, — заявила Укринформ первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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