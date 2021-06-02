Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»

Источник материала: Onliner

История никого не учит: желание казаться лучше, чем есть на самом деле, подвела немало пользователей социальных сетей. В очередной обновленной подборке примеры инстаграмеров, которые перешли черту, увлекшись редактированием собственного образа. Вероятно, подспудно они понимают, что «что-то не так», однако остановиться уже не могут. Почему? На этот вопрос нет ответа.



Интернет-аудитория задается вопросом: почему вообще возникает желание так выглядеть?



Ну или вот так. Наверное, есть какие-то локальные стандарты красоты, но...



Очень болезненный фотошоп получился. Впору снимать фильм ужасов про веревки-убийцы



Снова гипертрофированное желание следовать каким-то новым стандартам



Все вначале выглядит гармонично. И потому вопрос: зачем?



Готовый шаблон для мемасов



Все очень запутанно и криво



Измениться до смешного



Классная тачка (да) на втором плане, классный парень (нет) на первом



Seems legit, но что с рукой?



Деформация налицо



«А я не убью тебя, потому что с тобой безумно весело»



Надо идти в школу плавания или лыжный спорт. Иначе зачем такие ступни?



Реальность против нереальности



Сочный, как спелый арбуз



Немного фотошопа не помешает. Здесь его много



Снова нюансы с руками и вообще физиологией. «Фотошоп», что ты делаешь? Прекрати!



Ясноокий парень из «Тиндера»



Подленькое отражение все портит



Фейстьюн — наше все



Чуть засвечено



Моя сила — в естественной красоте



Парней бы в какой-нибудь НФ-сериал отправить. Сыграли бы там враждебные силы, что веют над нами



«Инстаграм» против ТВ