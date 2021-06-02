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Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»

02.06.2021 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

История никого не учит: желание казаться лучше, чем есть на самом деле, подвела немало пользователей социальных сетей. В очередной обновленной подборке примеры инстаграмеров, которые перешли черту, увлекшись редактированием собственного образа. Вероятно, подспудно они понимают, что «что-то не так», однако остановиться уже не могут. Почему? На этот вопрос нет ответа.

Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Интернет-аудитория задается вопросом: почему вообще возникает желание так выглядеть?
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Ну или вот так. Наверное, есть какие-то локальные стандарты красоты, но...
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Очень болезненный фотошоп получился. Впору снимать фильм ужасов про веревки-убийцы
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Снова гипертрофированное желание следовать каким-то новым стандартам
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Все вначале выглядит гармонично. И потому вопрос: зачем?
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Готовый шаблон для мемасов
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Все очень запутанно и криво
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Измениться до смешного
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Классная тачка (да) на втором плане, классный парень (нет) на первом
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Seems legit, но что с рукой?
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Деформация налицо
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
«А я не убью тебя, потому что с тобой безумно весело»
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Надо идти в школу плавания или лыжный спорт. Иначе зачем такие ступни?
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Реальность против нереальности
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Сочный, как спелый арбуз
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Немного фотошопа не помешает. Здесь его много
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Снова нюансы с руками и вообще физиологией. «Фотошоп», что ты делаешь? Прекрати!
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Ясноокий парень из «Тиндера»
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Подленькое отражение все портит
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Фейстьюн — наше все
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Чуть засвечено
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Моя сила — в естественной красоте
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Парней бы в какой-нибудь НФ-сериал отправить. Сыграли бы там враждебные силы, что веют над нами
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
«Инстаграм» против ТВ

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История никого не учит: желание казаться лучше, чем есть на самом деле, подвела немало пользователей социальных сетей. В очередной обновленной подборке примеры...
 
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