|
Посмотрите на инстаграмеров, которые вновь перешли черту с «фотошопом»
Источник материала: Onliner
История никого не учит: желание казаться лучше, чем есть на самом деле, подвела немало пользователей социальных сетей. В очередной
Интернет-аудитория задается вопросом: почему вообще возникает желание так выглядеть?
Ну или вот так. Наверное, есть какие-то локальные стандарты красоты, но...
Очень болезненный фотошоп получился. Впору снимать фильм ужасов про веревки-убийцы
Снова гипертрофированное желание следовать каким-то новым стандартам
Все вначале выглядит гармонично. И потому вопрос: зачем?
Готовый шаблон для мемасов
Все очень запутанно и криво
Измениться до смешного
Классная тачка (да) на втором плане, классный парень (нет) на первом
Seems legit, но что с рукой?
Деформация налицо
«А я не убью тебя, потому что с тобой безумно весело»
Надо идти в школу плавания или лыжный спорт. Иначе зачем такие ступни?
Реальность против нереальности
Сочный, как спелый арбуз
Немного фотошопа не помешает. Здесь его много
Снова нюансы с руками и вообще физиологией. «Фотошоп», что ты делаешь? Прекрати!
Ясноокий парень из «Тиндера»
Подленькое отражение все портит
Фейстьюн — наше все
Чуть засвечено
Моя сила — в естественной красоте
Парней бы в какой-нибудь НФ-сериал отправить. Сыграли бы там враждебные силы, что веют над нами
«Инстаграм» против ТВ
|
Свежие газеты
Архив (Разное)