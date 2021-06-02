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Иван Ургант

«Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Беларуси», — говорит им Иван Ургант.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иван Ургант посмеялся с Лукашенко, купающегося в Чёрном море На видео телеведущий даёт указания людям в масках дельфинов.

На видео телеведущий даёт указания людям в масках дельфинов, чтобы они правильно плавали вокруг яхты главы Беларуси.