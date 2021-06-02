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Иван Ургант посмеялся с Лукашенко, купающегося в Чёрном море

02.06.2021 15:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Иван Ургант посмеялся с Лукашенко, купающегося в Чёрном море
Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант снял скетч о купании Александра Лукашенко в Чёрном море. Шуточный ролик уже доступен на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант».

На видео телеведущий даёт указания людям в масках дельфинов, чтобы они правильно плавали вокруг яхты главы Беларуси.

«Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Беларуси», — говорит им Иван Ургант.


 
 
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На видео телеведущий даёт указания людям в масках дельфинов.
 
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